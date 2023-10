Paola Folli: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante e vocal coach famosa per aver collaborato con gli Articolo 31 nel brano Domani.

Paola Folli è una delle cantanti più talentuose della musica italiana. Nonostante non abbia mai conquistato il grande successo mainstream, ha contribuito alla fortuna di tanti altri artisti italiani, lavorando spesso nell’ombra per nomi di grandissimo prestigio. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Paola Folli: la biografia

Paola Folli è nata a Milano il 18 luglio 1965 sotto il segno del Cancro. Da sempre appassionata di musica, ha studiato tecnica vocale alla Scuola Civica di Milano, ben consapevole che avrebbe voluto nella sua vita lavorare proprio in questo magico mondo.

Cantante sul palco

Paola Folli: la carriera

La sua carriera inizia ufficialmente nel 1991, quando partecipa ai cori di Un’altra strada di Massimiliano Cattapani, collaborando nell’occasione per la prima volta con Alex Baroni. Quattro anni più tardi collabora come seconda voce con gli 883 nella canzone O me o (quei deficienti lì). Ma il suo nome è legato indissolubilmente a un altro duetto, quello con gli Articolo 31 nella celeberrima Domani. Riascoltiamola:

Ma è a Sanremo che Paola prova a consacrare la sua carriera. Dopo aver preso parte a Sanremo Giovani nel 1997, l’anno dopo presenta al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte il brano Ascoltami, che arriva solo al settimo posto, ma fa da apripista all’omonimo primo album da solista.

Negli anni successivi collabora non stabilmente con gli Elio e le Storie Tese, e lavora come corista con tanti altri grandi nomi come Renato Zero. Cosa fa oggi Paola Folli? Oltre ad aver preso parte negli ultimi anni come giurata italiana all’Eurovision Song Contest, ha lavorato anche come vocal coach a X Factor.

Sai che…

– Ha lavorato anche come doppiatrice. Il suo nome è legato a quello di Clio in Hercules, cartone animato della Disney del 1997.

– Sulla vita privata di Paola Folli non conosciamo molti dettagli. Sappiamo però che è sposata con Francesco Rapaccioli, il suo manager (oltre che marito).

– Il suo sogno più grande? Duettare con Barbra Streisand.

– Tra i grandi nomi con cui ha collaborato ci sono Ivano Fossati, Enrico Ruggeri, Laura Pausini, Jovanotti, Roberto Vecchioni, Biagio Antonacci e tanti altri ancora.

– Su Instagram Paola Folli ha un account non ufficiale, almeno per il momento.

