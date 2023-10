Pau Dones: la biografia, la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantautore che ha guidato per anni gli Jarabedepalo.

Pau Dones è stato uno dei cantautori spagnoli più amati in Italia, grazie alle tante hit lanciate con il suo gruppo, gli Jarabedepalo. Scomparso prematuramente nel 2020, ha lasciato un vuoto enorme nel cuore di tanti fan, sia in Italia che nel resto del mondo. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua brillante carriera e la sua vita privata.

Chi è Pau Dones: biografia e carriera

Pau Donés Cirera nacque a Montanuy, in Aragona, l’11 ottobre 1966 sotto il segno della Bilancia. Cresciuto a Barcellona ma residente a Berlino, iniziò ad avvicinarsi alla musica da giovanissimo, a 12 anni, quando i genitori gli comprarono la sua prima chitarra.

Pau Dones degli Jarabe De Palo

A 15 anni formò il suo primo gruppo, insieme al fratello Marc, batterista: gli J. & Co Band. La stessa formazione più tardi cambiò nome in Dentaduras Postizas. Il successo si fece attendere, ma Pau ci credette fin dall’inizio e investì i soldi guadagnati lavorando in un’agenzia pubblicitaria per acquistare strumenti migliori.

La svolta della sua carriera arrivò però quando formò un nuovo gruppo, gli Jarabedepalo. Dopo un po’ di rodaggio, sul finire del 1996 lanciarono un brano con influenze blues di grande livello, La flaca. Grazie a uno spot pubblicitario, riuscirono a ottenere un successo straordinario:

Da allora il gruppo divenne il più importante e famoso tra quelli del latin rock di provenienza spagnola. Specialmente in Italia, Pau ottenne un grandissimo successo, anche grazie a numerose collaborazioni con nostri artisti.

Nel 2009 per esempio duettò con i Nomadi nel brano Lo specchio ti riflette. La sua collaborazione più famosa è però quella con i Modà. Pau affiancò infatti Kekko Silvestre nel brano Come un pittore e successivamente in Dove è sempre sole:

Pau Dones: la morte

Nel 2015 gli era stato diagnosticato un cancro al colon. L’artista iniziò così la sua lunga lotta, fatta di vittorie e sconfitte momentanee. Nel 2019 aveva annunciato una pausa dalla musica. Pau sentiva infatti il bisogno di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per godere di un po’ di riposo. Purtroppo il 9 giugno 2020 la sua battaglia si è conclusa definitivamente: Pau è morto a soli 53 anni.

Sai che…

– I primi dischi che comprò nella sua vita sono stati dei Beatles e di Bob Marley.

– Nel 2010 partecipò al Festival di Sanremo duettando con Fabrizio Moro sul brano Non è una canzone.

– Il suo nome non è conosciuto a tutti. Per alcuni, specialmente in Italia, Pau si chiama Jarabe de Palo (storpiando il nome della sua band).

– Pau Donés aveva una figlia di nome Sara.

– Su Instagram Pau Dones non aveva un account ufficiale.

Di seguito il video di Depende, una delle canzoni degli Jarabedepalo più famose:

