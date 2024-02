Billie Joe Armstrong: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantante e chitarrista dei Green Day.

Bille Joe Armstrong è forse una delle ultime icone viventi del rock. Antidivo dal comportamento spesso irriverente, specialmente negli anni giovanili, è cresciuto a pane e punk ma ha avuto l’intuizione, quasi per primo, di mescolare gli elementi più ruvidi della musica ribelle per eccellenza a melodie pop accattivanti per un vasto pubblico.

Difatti, con i suoi Green Day ha portato a compimento (insieme ad altre formazioni degli anni Novanta) il perfezionamento di quel pop punk di cui già si ritrovano tracce nelle produzioni, ad esempio, dei Ramones. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua incredibile carriera e la sua vita privata.

Chi è Billie Joe Armstrong: biografia e carriera

Billie Joe Armstrong è nato a Oakland, in California, il 17 febbraio 1972 sotto il segno dell’Aquario. Talento precoce, già a cinque anni registra una canzone, Look for Love. La passione per la musica gli deriva dal padre, jazzista part time, di professione camionista. L’amato genitore scompare il 16 settembre 1982 per un cancro all’esofago, lasciando un vuoto tremendo in Billie Joe. Cresce quindi con la madre Ollie, aiutata dalla sorella più grande, Anna.

Billie Joe Armstrong dei Green Day

A 15 anni fonda un gruppo con gli amici Michael Ryan Pritchard, poi conosciuto come Mike Dirnt, e Al Sobrante: gli Sweet Children. Il giorno prima di compiere 18 anni si ritira dal liceo, cambia il nome della band in Green Day e parte per il primo tour statunitense.

Subito dopo questa prima avventura, il batterista Al decide di lasciare il gruppo per proseguire gli studi. Al suo posto arriva Tré Cool. Il resto è già storia. Il primo album della band viene pubblicato nel 1990, ma è con Dookie del 1994 che i Green Day conquistano le classifiche diventando delle icone di un genere che proprio negli anni Novanta e Duemila avrà il suo apice: il pop punk.

Di seguito il video della celeberrima Basket Case:

Cosa fa oggi Billie Joe Armstrong?

Dopo aver pubblicato un album solista nel 2013 con Norah Jones, ha ripreso la carriera con i Green Day, band che continua a essere sulla cresta dell’onda dopo oltre trent’anni di successi. Il suo ultimo album con la band è Saviors del 2024.

Billie Joe Armstrong: la discografia da solista in studio

2013 – Foreverly (con Norah Jones)

2020 – No Fun Mondays

Billie Joe Armstrong

La vita privata di Billie Joe Armstrong: moglie e figli

Billie Joe ha conosciuto durante un concerto la sua attuale moglie, Adrienne Nesser. I due si sono sposati in California il 22 luglio 1994, dopo la laurea di lei in Psicologia alla Mankato State University.

Adrienne e Billie Joe Armstrong hanno due figli: Joseph Marciano, nato il 28 febbraio 1995, e Jakob Danger, nato il 12 settembre 1998. Il nome del primogenito è un omaggio a Joey Ramone, uno dei membri dello storico gruppo punk Ramones. Entrambi i figli, tra l’altro, sono diventati musicisti: Joseph è un batterista, Jakob suona la chitarra negli Ultra Q.

Sai che…

– Che chitarra usa Billie Joe Armstrong? Solitamente una Fernandes Stratocaster.

– Billie Joe ha lontane origini italiane. I suoi trisnonni erano infatti nativi di Viggiano, in provincia di Potenza, ma emigrarono in California a metà Ottocento. Proprio per queste radici, gli è stata conferita dal comune di Viggiano la cittadinanza onoraria nel 2018.

– Durante gli anni del liceo veniva chiamato Two Dollar Bill, perché spacciava spinelli di marijuana per 2 dollari l’uno.

– Prima di morire, il padre gli lasciò una chitarra, da Billie chiamata Blue. Più tardi, quando sostituì lo strumento con una Stratocaster, diede a quest’ultima il nome di Blue2.

– Billie Joe ha scritto e prodotto canzoni anche per i Pinhead Gunpowder, i Rancid e tante altre formazioni punk.

– Oltre a cantare e suonare la chitarra, suona l’armonica, il mandolino, la batteria, il piano e il sassofono.

– Nel 2007 la Gibson ha prodotto una chitarra Les Paul che porta il suo nome.

– In un’intervista alla rivista The Advocate del 1995, Billie Joe Armstrong si è dichiarato bisessuale.

– Billie Joe Armstrong è alto 1 metro e 70.

– Il frontman dei Green Day è uno degli artisti citati in Rolls Royce, il brano presentato al Festival di Sanremo 2019 da Achille Lauro.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni, ma grazie al successo ottenuto tra anni Novanta e Duemila è certamente una delle rockstar più ricche d’America.

– Su Instagram Billie Joe ha un account ufficiale da diversi milioni di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Billie Joe Armstrong, ecco una playlist presente su Spotify:

