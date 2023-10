Sammy Hagar: la carriera, la vita privata e le curiosità sullo storico cantante che ha sostituito David Lee Roth nei Van Halen negli anni Ottanta.

Una delle voci rock più importanti degli anni Ottanta (e non solo). Stiamo parlando di Sammy Hagar, il cantante che prese sulle proprie spalle la dura eredità di David Lee Roth nei Van Halen, reduci dagli album di maggior successo della loro carriera. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua vita artistica e privata.

Chi è Sammy Hagar: biografia e carriera

Samuel Roy Hagar, questo il suo vero nome, è nato a Monterey, in California, il 13 ottobre 1947 sotto il segno della Bilancia. Dopo aver suonato in alcune band locali, ha fatto il suo debutto nel 1973 nei Montrose. Con questa band ottiene fin da subito un discreto successo, specialmente tra gli amanti dell’hard rock.

Contemporaneamente inizia la sua lunga e fortunata carriera da solista. Ma la svolta della sua vita arriva nel 1985, quando viene scelto dai Van Halen per sostituire David Lee Roth, il frontman della band. Nonostante l’impresa dura, gli album registrati dal gruppo con Hagar entrano nel cuore dei fan. Si parte da 5150 del 1985, per poi proseguire con OU812, For Unlawful Carnal Knowledge e Balance del 1995. Quattro dischi, quattro successi negli Stati Uniti.

Di seguito l’audio di Dreams:

Chiusa questa importante parentesi, prosegue la sua carriera solista fino al 2008, quando fonda con l’amico Joe Satriani il supergruppo dei Chickenfoot. Cosa fa oggi Sammy Hagar? Continua a essere un punto di riferimento per l’hard rock americano, e nel 2007 è entrato con i Van Halen nella Rock and Roll Hall of Fame.

Sammy Hagar: la discografia da solista in studio

1976 – Nine on a Ten Scale

1977 – Sammy Haga

1977 – Musical Chairs

1979 – Street Machine

1980 – Danger Zone

1981 – Standing Hampton

1982 – Three Lock Box

1984 – VOA

1987 – I Never Said Goodbye

1997 – Marching to Mars

2008 – Cosmic Universal Fashion

2013 – Sammy Hagar & Friends

2014 – Lite Roast

La vita privata di Sammy Hagar: moglie e figli

Sammy si è sposato il 3 novembre 1968 con Betsy Berardi. I due hanno avuto due figli: Aaron nel 1970 e Andrew nel 1984. Nel 1994 hanno divorziato, e il cantante si è sposato nel 1995 per la seconda volta con Kari Karte. Dalla loro unione sono nate nel 1996 Kama e nel 2001 Samantha.

Sai che…

– Sammy è il proprietario del ristorante Cabo Wabo (come il nome di un brano di OU812) a Cabo San Lucas, in Messico.

– Ha una passione straordinaria per la tequila, tanto da averne creato un proprio marchio premium. La sua tequila Cabo Wabo è entrata all’80% nel 2008 nel gruppo dell’italiana Campari per ben 80 milioni di dollari.

– Ken Tamplin, cantante degli Shout, è suo cugino.

– Politicamente è un sostenitore del Partito Repubblicano.

– Su Instagram Sammy Hagar ha un account ufficiale in cui mostra anche molti scatti della sua vita privata.

