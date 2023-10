David Lee Roth: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantante che ha reso famosi i Van Halen negli anni Ottanta.

David Lee Roth è una delle due storiche voci dei Van Halen. Personaggio eclettico e fuori dagli schemi, ha contribuito a fare della band di Eddie una delle formazioni hard rock più importanti degli anni Ottanta. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata del cantante.

Chi è David Lee Roth: biografia e carriera

David Lee Roth è nato a Bloomington, in Indiana, il 10 ottobre 1954 sotto il segno della Bilancia. Fin da ragazzo appassionato di musica, e in particolare di musica rock, diventa nella seconda metà degli anni Settanta il cantante dei Van Halen, che raggiungono un immediato successo con l’album di debutto del 1978.

A trascinare la band, oltre allo stile chitarristico moderno e innovativo di Eddie van Halen, è anche il carisma innato di David, un personaggio sempre sopra le righe. L’apice del successo della band con Roth alla voce arriva con l’album 1984, trascinato dal singolo Jump:

Nel momento migliore del gruppo, David pubblica un EP solista che ottiene un grande successo, e crea malumori all’interno dei Van Halen. Una situazione insostenibile che porta alla sua scelta di abbandonare il gruppo.

Fuori dai Van Halen, Roth unisce le forze al chitarrista Steve Vai, al bassista Billy Sheehan e al batterista Gregg Bissonette, e pubblica il suo primo album solista: Eat ‘Em and Smile. Nel 1988 la stessa formazione pubblica un secondo album, Skyscraper, e raggiunge un successo straordinario con la hit Just Like Paradise:

La carriera di David continua negli anni successivi, con diversi cambi di formazione e con un livello non sempre eccezionale. A metà anni Novanta si avvicina a un ritorno con i Van Halen, ma il tutto non si concretizza se non in un paio d’inediti per la raccolta The Best of Van Halen, Vol. 1.

Rientra effettivamente nel gruppo nel 2007, prendendo parte a un lungo tour americano. Con David Lee Roth alla voce, la band pubblica un nuovo album, A Different Kind of Truth. Cosa fa oggi David Lee Roth? Continua a essere il cantante della storica band americana, fino a prova contraria (ultimamente la band pare essersi fermata), ma non si nega ogni tanto qualche avventura da solista.

David Lee Roth: la discografia da solista in studio

Eat ‘Em and Smile (1986)

Skyscraper (1988)

A Little Ain’t Enough (1991)

Your Filthy Little Mouth (1994)

DLR Band (1998)

Diamond Dave (2003)

La vita privata di David Lee Roth: moglie e figli

David Lee ha avuto tante relazioni nel corso della sua vita: da Caron Bernstein a Fleur Thiemayer, da Sabrina Guinness ad Apollonia Kotero, da Anna Boleyn a Wendy O. Williams. Non si è mai sposato, ma ha due figlie: Avy e Brenna.

Sai che…

– David Lee Roth è alto 1 metro e 83.

– David ha origini ebraiche.

– Spesso durante i concerti si esibiva in spaccate e salti mortali.

– Il suo soprannome è Diamond Dave.

– Oltre che cantante, David Lee è anche un conduttore radiofonico.

– Su Instagram David Lee +ha un account ufficiale migliaia follower.

Di seguito California Girls, una delle canzoni di David Lee più famose del suo periodo solista:

