Jimin: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul ballerino dei BTS, famoso anche per i tantissimi selfie su Instagram.

Forse è dall’epoca dei Beatles che un gruppo non otteneva un successo capillare e dalla musica raggiunge il costume e la società come quello ottenuto negli ultimi anni dai BTS. Tutti i membri del gruppo sono amati e idolatrati in ogni angolo del globo, e tra i sette quello ritenuto da molti il più bello è Jimin. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Park Jimin

Park Ji-min è nato nella metropoli di Pusan, in Corea del Sud, il 13 ottobre 1995 sotto il segno della Bilancia. Da bambino frequenta la scuola elementare e media nella sua città e contemporaneamente segue i corsi della Just Dance Academy. Continua negli studi di danza anche durante l’adolescenza, diventando uno dei ballerini più promettenti della sua città.

Concerto

Su consiglio di un’insegnante, partecipa a un provino per una compagnia di intrattenimento e nel 2012 viene messo sotto contratto dalla Big Hit Entertainment. Si trasferisce quindi a Seul, e qui prosegue gli studi, entrando nel 2013 in un nuovo gruppo: i BTS. Come membro della band fa il suo debutto nel singolo 2 Cool 4 Skool:

Fin da subito la band raccoglie proseliti tra i fan del K-pop, ancor prima che il genere diventi di portata mondiale. Grazie a questo successo, Jimin partecipa a diversi programmi televisivi e si diverte anche a diventare presentatore speciale. Come solista debutta il 30 dicembre 2018 con il brano Promise, una ballata pop composta insieme a Slow Rabbit, che nell’occasione fa anche da produttore.

La sua carriera solista resta comunque solo una parentesi nel suo percorso, che rimane principalmente all’interno dei BTS. Nel gruppo non solo è cantante e ballerino, ma anche project manager per alcuni album, ad esempio Be. Nell’occasione si è occupato dell’intera organizzazione dell’opera e della comunicazione tra la band e l’etichetta.

La vita privata di Jimin: chi è la fidanzata

Non sappiamo se Jimin sia fidanzato. Negli scorsi anni era stato al centro del gossip per un presunto flirt con il collega di band Jungkook, ma non sono mai arrivate conferme in tal senso. D’altronde, pare che per volere della loro etichetta i sette ragazzi non possano fidanzarsi e debbano condurre una vita super controllata.

Sai che…

– Jimin è autore di gran parte dei testi dei BTS insieme al leader RM.

-Dotato di una voce delicata e dolce, viene considerato il ballerino migliore non solo dei BTS, ma anche più in generale dell’intero panorama K-pop.

– Nel 2018 è stato in top ten tra le celebrità più twittate al mondo.

– Jimin si è fatto apprezzare dai fan anche per la sua filantropia. Dal 2016 al 2018 ha pagato le uniformi dei diplomandi della sua vecchia scuola elementare. Nel 2019 ha donato 100 milioni di won (circa 72mila euro) per sostenere gli studi degli studenti a basso reddito, e ha continuato a farlo anche negli anni successivi. Ha donato la stessa somma anche al Rotary Club per una campagna contro la poliomielite.

– Come si chiama il fratello di Jimin? Park Ji-hyun.

– Su Instagram Jimin ha un account non ufficiale da milioni di follower, specializzato in… selfie.

