Il 13 ottobre 1792 cominciarono ufficialmente i lavori per la costruzione della Casa Bianca, la residenza del Presidente degli Stati Uniti: ecco i migliori concerti che si sono tenuti nella residenza presidenziale.

Come tutti sanno, la Casa Bianca non è altro che la residenza ufficiale del Presidente Americano in carica, e si trova a Washington D.C. I lavori per la sua costruzione iniziarono nel 1792 e terminarono il 1° novembre del 1800. Solo più tardi si diffuse la tendenza di alcuni Presidenti di invitare ospiti facenti parte del mondo dello spettacolo: negli anni sono stati tanti gli artisti che si sono esibiti e che sono stati ospitati per suonare all’interno delle mura di uno degli edifici storici più importanti di tutta l’America.

In occasione dell’anniversario, ripercorriamo insieme i concerti alla Casa Bianca più belli!

I migliori concerti alla Casa Bianca

Ecco alcuni degli ospiti più prestigiosi che si sono esibiti nella White House!

Aretha Franklin alla Casa Bianca

L’artista fu voluta assolutamente da Obama e dalla First Lady Michelle in occasione della Giornata Internazionale del Jazz del 2016, istituita dall’Unesco nel 2011 per celebrare un genere importantissimo, soprattutto per la cultura americana. Una giornata di grande musica, che l’allora presidente commentò così: «Abbiamo trasformato la White House nella Blues House».

Ecco uno spezzone dell’esibizione:

Bruce Springsteen: il concerto segreto alla White House

Il 12 gennaio 2017 Bruce Springsteen si è esibito con un concerto segreto tenutosi nella sala Est della White House, la stessa dove pochi mesi prima il Boss era stato insignito dalla Medal of Freedom presidenziale. Il motivo del concerto fu un ringraziamento da parte dell’artista dei due mandati del governo Obama: un’occasione per suonare alcuni dei suoi storici pezzi e parlare di temi politici.

Paul McCartney alla Casa Bianca

Nel 2010 ci fu uno dei più bei concerti presidenziali di sempre. Oltre a Paul McCartney, si esibirono prima di lui anche altri grandi artisti fra cui Elvis Costello e Stevie Wonder. Ma restò memorabile la versione riproposta dal baronetto inglese di Michelle, che ovviamente non poté fare a meno di dedicare a Michelle Obama.

Ecco il video dell’esibizione:

Lou Reed: il concerto presidenziale

Celebre il concerto di Lou Reed del 1988, quando l’artista prese parte a una cena offerta dall’allora presidente Bill Clinton per Vaclav Havel, presidente della Repubblica Ceca. L’ex Velvet Underground suonò per mezzora il suo repertorio acustico: una cena di stato all’insegna della miglior musica!

