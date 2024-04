Alla scoperta di Will Smith, il Principe di Bel Air che ha iniziato la sua carriera facendo il rapper: le curiosità sulla carriera e sulla vita privata dell’attore e cantante.

Nato a Philadelphia il 25 settembre del 1968 sotto il segno della Bilancia, Will Smith (all’anagrafe Willard Carroll Smith II) è uno dei maggiori attori cinematografici in circolazione, ma pochi sanno che ha iniziato la sua carriera come rapper quando aveva appena dodici anni. Andiamo allora alla scoperta di tutte le curiosità sulla sua straordinaria carriera e la sua vita privata.

Chi è Will Smith, il rapper di Bel Air: biografia e carriera

Il giovane Will Smith, come tanti ragazzi americani, cresce con una vera e propria passione per la musica rap. Inizia a collaborare con il più famoso ed esperto Jeff Townes e inizia ad avere un discreto successo tra i giovani statunitensi. Come ogni rapper che si rispetti sarà protagonista di un dissing con un collega, Bow Wow. I due si sono beccati a lungo. Poi lo stesso Will ha voluto chiarire la situazione di persona, lontano dalle luci dei riflettori e dai microfoni.

Alla fine degli anni Ottanta Will Smith incontra Benny Medina, l’ideatore della serie cult Il principe di Bel Air o meglio Willy, il Principe di Bel Air. Già, perché la parte da protagonista andrà proprio a lui, come a lui spetterà l’onore di buttare giù qualche rima per la sigla della serie tv che in pochissimo tempo diventerà un vero e proprio successo internazionale.

Nonostante gli impegni da attore, Will non ha mai abbandonato il suo primo amore, quello per la musica. La sua discografia conta diversi album pubblicati tra il 1997 e il 2005 e nel 2018 ha avuto l’onore di partecipare alla cerimonia di apertura dei Mondiali di Calcio disputati in Russia per cantare Live It Up, composta con Era Istrefi e Nicky Jam.

Di seguito il video della sigla di Willy, il Principe di Bel Air:

Cosa fa oggi Will Smith?

La sua carriera prosegue a gonfie vele, anche se dopo il celeberrimo schiaffo agli Oscar del 2022 ha avuto poche opportunità per rilanciarsi. Nel 2024 è tornato però protagonista in uno dei suoi ruoli iconici, nel quarto capitolo della saga Bad Boys, e nello stesso anno ha rivestito i panni di un Man in Black sul palco del Coachella, duettando con J Balvin.

Will Smith: la discografia in studio

1987 – Rock the House (DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince)

1988 – He’s the DJ, I’m the Rapper (DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince)

1989 – And in This Corner… (DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince)

1991 – Homebase (DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince)

1993 – Code Red (DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince)

1997 – Big Willie Style

1999 – Willennium

2002 – Born to Reign

2005 – Lost and Found

La vita privata di Will Smith: moglie e figli

Will Smith e la moglie Jada Pinkett sono una delle coppie più ricercate dai paparazzi e dai giornalisti delle riviste di gossip. I due non sono molto social ma sono molto impegnati… nel sociale. La coppia gestisce infatti una fondazione, la Will and Jada Smith Family Foundation, che segue e sostiene i minori che vivono in condizioni di povertà. Will e Jada Pinkett si sono sposati dopo che l’attore aveva chiuso il suo precedente matrimonio con Sheree Fletcher, sposata nel 1992. Dalla relazione è nato il primo figlio di Will, Willard Carroll III.

Jaden Smith, secondo figlio di Will Smith, nato da Jada Pinkett, è un altro volto noto del cinema. Il ragazzo, ancora piccolo, è diventato famoso per aver recitato nella pellicola campione d’incassi Alla ricerca della felicità di Gabriele Muccino. Da quel 2006 di tempo ne è passato e oggi Jaden Smith, seguendo in qualche modo le orme del padre, ha deciso di dedicarsi alla musica e fa il rapper. Chissà se avrà accettato qualche consiglio dal papà. La seconda figlia di Will e Jada, Willow Smith, deve il suo nome al personaggio della serie Buffy.

Se il primo Willy era alto e mingherlino, per il ruolo da protagonista di Io Robot il fisico di Will Smith ha subito una vera e propria trasformazione: si è allenato duramente per sei mesi ottenendo risultati stupefacenti.

Sai che…

– Qual è la malattia di Will Smith? L’attore non sembra soffrire di alcun tipo di patologia.

– Ama l’Italia ma non ha origini italiane.

– Dove vive Will Smith? In una splendida villa a Malibu.

– Il suo patrimonio sarebbe stimato sui 44 milioni di dollari, con guadagni di oltre 3 milioni di dollari al mese.

– Su Instagram Will Smith ha un account ufficiale molto seguito dai fan.

– Nel 2022 ha vinto il suo primo Oscar come Miglior attore protagonista per l’interpretazione nel film King Richard. Il suo trionfo è stato macchiato però da un gesto clamoroso: uno schiaffo in diretta televisiva mondiale al comico Chris Rock, che aveva fatto una battuta spiacevole sulla moglie Jada e sulla sua alopecia.

– In pochi sanno che Will è proprietario di un camper leggendario. Parliamo di una vera e propria casa su ruote trainata da un tir. Ovviamente il camper sono dotate di ogni comfort, compreso un maxi schermo e un divano in pelle. Il tutto finemente arredato con mobili in pregiatissimo legno.

– Anche su TikTok ha un account ufficiale seguito da milioni di persone.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Will Smith, ecco una playlist presente su Spotify:

