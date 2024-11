Chi è El Ma, protagonista di X Factor

El Ma: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante di X Factor 2024 Elmira Marinova nella squadra di Jake La Furia.

Dalla Bulgaria alla conquista del pubblico italiano grazie a un talento cristallino. Questo è il percorso di El Ma, cantante protagonista dell’edizione 2024 di X Factor nella squadra del giudice Jake La Furia, il primo a vedere in lei qualcosa di davvero speciale e prezioso. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è El Ma: biografia e carriera

Elmira Marinova, questo il vero nome di El Ma, è nata a Sofia, in Bulgaria, il 21 maggio 2007 sotto il segno dei Gemelli. Appassionata di musica fin da giovanissima, ha iniziato a prendere lezioni di canto da bambina. A 14 anni si è trasferita in Italia e ha deciso di inseguire il sogno di diventare una cantante professionista.

El Ma, X Factor 2024 © Virginia Bettoja

Il suo percorso musicale inizia presso lo Studio 20. Qui riesce a fare esperienza, imparando le basi della composizione. Arriva addirittura a collaborare con il suo team alla stesura di brani come Going Down di Kanye West.

Arrivata a X Factor ancora giovanissima, ha improntato il suo percorso su scelte profondamente pop. Alle Audizioni si è presentata con una cover di Vampire, brano di Olivia Rodrigo. Ottenere quattro sì non è stato impossibile. Ai Bootcamp ha dovuto cercare di sorprendere Jake La Furia, e lo ha fatto presentando Stop This Flame di Celeste. A un passo dei Live, si è quindi giocata il tutto per tutto agli Home Visit con una cover di Talking to the Moon di Bruno Mars. Anche stavolta è andata a segno, diventando una delle grandi protagoniste di questa edizione del talent.

La vita privata di El Ma: marito e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla sua vita sentimentale di Elmira. Vista la sua giovane età potrebbe essere single, o comunque avere una storia ancora in fase di maturazione.

Sai che…

– Suo padre è un ex calciatore, a livello juniores, della nazionale bulgara, mentre sua madre è un’ex modella impegnata nel sostenere fondazioni benefiche.

– Ha un fratello, a sua volta appassionato di musica e compositore di drum and bass.

– Non sappiamo dove abiti con la sua famiglia.

– Su Instagram El Ma ha un account da migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account personale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di El Ma, ecco una playlist presente su Spotify: