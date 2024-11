Chi è Nelly, una leggenda del rap americano

Nelly: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità su uno dei più importanti rapper americani del Ventunesimo secolo.

Nelly è stato a lungo tempo uno dei rapper più famosi e amati d’America, grazie a tantissimi successi e a numerosi premi venduti. Più che le opinioni, per lui parlano i fatti: ha venduto nel corso della sua carriera oltre ventuno milioni di copie negli Stati Uniti. Numeri da grande del mondo della musica. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Nelly: biografia e carriera

Cornell Iral Haynes Jr., questo il vero nome di Nelly, è nato ad Austin, in Texas, il 2 novembre 1974 sotto il segno dello Scorpione. Appassionato di musica fin da bambino, dopo un periodo in Spagna si è trasferito in Missouri. Qui si è innamorato del basket, e ha portato avanti la passione per lo sport unendola a quella per la musica, creando un gruppo rap insieme ad alcuni amici.

Rapper

Non riuscendo ad arrivare a un contratto discografico all’interno del collettivo, decide di dedicarsi alla carriera solista. Ottenuto un primo accordo con la Universal Records, ha fatto il proprio debutto con l’album Country Grammar del 2000, un disco atipico per la scena rap americana dell’epoca, lontano dalle contrapposizioni tra East e West Coast ma anche dallo stile tipico del Dirty South.

Grazie anche ad alcune collaborazioni importanti, ottiene un successo più che discreto e resta per diverse settimane nelle classifiche dedicate alla musica rap. Forte di questa rampa di lancio, pubblica nel 2002 il suo secondo, fondamentale, album: Nellyville. A trascinarlo verso il successo è non solo il singolo Hot in Herre, ma soprattutto la ballad rap Dilemma con Kelly Rowland, una delle canzoni più amate di quel periodo.

Senza restare con le mani in mano, in questi anni diventa anche un imprenditore, ma continua a lavorare nella musica pubblicando altri album, come Da Derrty Versions e Sweat/Suit, mantenendo un grandissimo successo, soprattutto in America, ma senza ripetere l’exploit del secondo disco.

Cosa fa oggi Nelly

Pur non allontanandosi mai dal mondo della musica, dal 2013 al 2021 Nelly non ha più pubblicato alcun album. Nel post pandemia ha però deciso di rimettersi in gioco, pubblicando un nuovo disco dalle influenze country. Nel 2024 ha invece cominciato una serie di spettacoli nell’Hollywood Casino and Hotel di Maryland Heights, in Missouri.

La discografia in studio

2000 – Country Grammar

2002 – Nellyville

2004 – Sweat/Suit

2008 – Brass Knuckles

2010 – 5.0

2013 – M.O.

2021 – Heartland

La vita privata: moglie e figli

Nelly è stato fidanzato dal 2003 al 2013 con la cantante Ashanti. La loro storia è iniziata dopo un incontro ai Grammy del 2003. Nonostante questa lunga storia, si sono lasciati per dieci anni, per poi tornare insieme nel 2023. Si sono quindi sposati nello stesso anno e nel luglio 2024 sono diventati genitori del loro primo figlio insieme.

Il rapper aveva in realtà aveva già avuto due figli da precedenti relazioni: Cornell Haynes III e Chanelle. Inoltre, ha adottato i due figli della sua sorellastra Jaqueline Donahue, morta per la leucemia nel 2005.

Chi è Ashanti, la moglie di Nelly

Nata a New York il 13 ottobre 1980 sotto il segno della Bilancia, Ashanti Shequoyia Douglas è una cantautrice, attrice, ma anche produttrice discografica e modella. Famosa soprattutto nei primi anni Duemila, è diventata la prima donna a vendere oltre 500mila copie in una settimana e ad avere tre canzoni nella Top10 della Billboard Hot 100 in contemporanea.

Sai che…

– Oltre alla musica, il rapper è appassionato di sport, in particolare nutre una grande passione per il baseball.

– Non tutti lo sanno, ma Nelly è il proprietario della Vokal, un marchio di abbigliamento di forte ispirazione hip hop.

– Ha spesso sul volto un cerotto, ma il motivo non è certo una ferita, bensì un modo per ricordare il fratello, in prigione per spaccio di stupefacenti.

– Non solo rapper e moda, ma anche… una bellezza degna di nota. Nelly è infatti stato eletto da People Magazine come l’uomo più sexy al mondo nel 2007.

– Una vita fuori dalle righe. Come tanti altri esponenti della musica hip hop, anche Nelly è spesso stato al centro di scandali e… arresti! Nel 2015 il rapper era stato arrestato per detenzione di armi e stupefacenti, che erano stati ritrovati dalla polizia nel suo bus. Nel 2017, invece, è stato accusato di violenza sessuale.

– Il suo primo gruppo musicale? St. Lunatics. Nel 1996 pubblicheranno il loro primo EP, ma sfortunatamente nessuna etichetta discografica firmerà la band.

– Non conosciamo i dettagli sui suoi guadagni, ma il suo patrimonio è stato stimato alcuni anni fa sui 40 milioni di dollari.

– Su Instagram Nelly ha un account ufficiale da diversi milioni di follower, ma ha un account ufficiale anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Nelly, ecco una playlist presente su Spotify: