Chi sono i Patagarri, l’eclettico gruppo di Achille Lauro a X Factor

Patagarri: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sui membri del gruppo più originale di X Factor 2024.

Da Paolo Conte agli Aristogatti, passando per tante altre influenze che li hanno resi un gruppo a dir poco originale. Questo e molto altro sono i Patagarri, una delle band che maggiormente hanno colpito pubblico e critica nell’edizione 2024 di X Factor. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla loro carriera e la loro vita privata.

Chi sono i Patagarri: membri e carriera

I Patagarri sono una band formata a Milano nel 2021 da una manciata di età variabile, tutti nati tra il 1993 e il 2004. I loro nomi sono Francesco Parazzoli (tromba e voce), Jacopo Protti (chitarra), Daniele Corradi (chitarra), Giovanni Monaco (clarinetto e sassofono) e Arturo Monaco (trombone e percussioni).

Squadra Achille Lauro, X Factor 2024 © Virginia Bettoja

La loro carriera è partita dal basso, con quella gavetta necessaria per farsi le ossa. Dopo aver formato il gruppo hanno iniziato a esibirsi nei mercati rionali di Milano, attirando rapidamente le attenzioni del pubblico. Sono quindi passati a esibirsi in eventi internazionali, presentando un mix di jazz, swing, gipsy e blues.

Il loro primo banco di prova, a livello mainstream, è arrivato proprio a X Factor. Come biglietto da visita per farsi apprezzare hanno presentato alle Audizioni una loro versione di Via con me di Paolo Conti, ottenendo il via libera per la fase successiva.

Ai Bootcamp hanno proseguito su questa scia di rielaborazione del cantautorato italiano, impressionando tutti con la loro interpretazione di Il cielo in una stanza, un classico di Gino Paoli. Convinti di poter arrivare ai Live, agli Home Visit hanno quindi deciso di rischiare presentando addirittura un inedito, La banca in pieno centro. E così sono riusciti a entrare definitivamente nel cuore e nella squadra di Achille Lauro.

Sai che…

– Tutti i membri del gruppo studiano jazz: Francesco, Arturo e Giovanni al conservatorio di Milano, Daniele e Jacopo alla civica.

– Per quanto riguarda il loro patrimonio e i loro guadagni, non abbiamo alcuna informazione.

– Il loro nome è un omaggio al trio comico formato da Aldo, Giovanni e Giacomo.

– Non sappiamo se siano fidanzati o siano tutti single.

– Non sappiamo dove abitino, ma dovrebbero essere rimasti tutti a vivere a Milano o dintorni.

– Giovanni è anche un insegnante.

– Su Instagram i Patagarri hanno un account molto seguito. Sono presenti anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni dei Patagarri, ecco una playlist presente su Spotify: