Chi è Lorenzo Salvetti, cantante di X Factor 2024 nella squadra di Achille Lauro

Lorenzo Salvetti: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’artista nella squadra di Achille Lauro.

Bocciato da alcuni colleghi, promosso da un giudice come Achille Lauro. Nell’edizione 2024 di X Factor Lorenzo Salvetti non è riuscito a mettere tutti d’accordo, ma si è sicuramente dimostrato uno dei personaggi di maggior interesse del talent, conquistando immediatamente l’affetto di tanti appassionati. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Lorenzo Salvetti: biografia e carriera

Per quanto su di lui si siano accesi i riflettori dei media fin dalle Audizioni, grazie a una performance non certo trascurabile, su Lorenzo Salvetti si conoscono ancora pochi dettagli. Sappiamo che viene da Verona e dovrebbe essere nato nel 2006 o nel 2007. Non abbiamo però alcuna informazione sulla sua famiglia, su suo padre e sua madre in particolare.

Squadra Achille Lauro, X Factor 2024 © Virginia Bettoja

Giovanissimo ma dalle idee già piuttosto chiare, ha aperto un profilo SoundCloud poco prima di debuttare all’interno del talent. Per lui X Factor rappresenta però il primo vero banco di prova per scoprire dove lo potrà portare la sua passione per la musica.

Consapevole delle sue qualità, alle Audizioni ha deciso di sorprendere tutti e, sedendosi al pianoforte, ha interpretato un’ottima versione di Poetica di Cesare Cremonini, ottenendo il pass per i Bootcamp. Apprezzato in particolare da Achille Lauro, in questa fase del talent è riuscito a convincerlo ancora puntando sulla sua vena indie, grazie a Destri di Gazzelle.

A un passo dalla fase Live del talent si è quindi giocato il tutto per tutto durante gli Home Visit, puntando ancora sull’indie e presentando un’ottima Le parole più grandi di Coez. Ancora una volta ha fatto centro, ottenendo l’accesso alla fase più attesa del programma.

La vita privata di Lorenzo Salvetti: chi è la fidanzata

Non abbiamo alcuna informazione sulla sua vita sentimentale e non sappiamo quindi se sia fidanzato o sia single.

Sai che…

– Ha un fratello maggiore a sua volta musicista. In particolare suona la batteria.

– Sicuramente è molto apprezzato dal pubblico del talent. Sui social dopo il suo debutto a X Factor sono nate immediatamente pagine dedicate a lui.

– Dovrebbe vivere con la sua famiglia a Verona.

– Su Instagram Lorenzo Salvetti ha un account da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok è già una vera star.