Chi è Selmi, l’ex talento di X Factor tra i finalisti di Sanremo Giovani

Selmi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore che ha fatto commuovere Ambra a X Factor 2023.

Ci sono voci che fanno vibrare il cuore, che riescono a far provare emozioni così forti da portare alla commozione. Non di rado a X Factor abbiamo assistito a performance di cantanti dotati di questo dono. Tra i più apprezzati nell’edizione 2023 c’è stato sicuramente Selmi, artista che ha portato alle lacrime Ambra Angiolini.

Toscano con una grande passione per la musica, Selmi è riuscito a farsi strada all’interno del talent fino a diventare uno dei protagonisti non della squadra della nota attrice romana, quanto invece di quella di Morgan. Un giudice che di talenti se ne intende, eccome. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Selmi: biografia e carriera

Niccolò Selmi è nato a Lucca nel 2001, anche se non conosciamo precisamente la data di nascita. Appassionato di musica fin da bambino, si è avvicinato alle sette note per trovare rifugio in un momento delicato della sua vita, e proprio grazie alla vita è riuscito a trovare un contatto con il mondo.

Selmi

Talento naturale, nella sua carriera ha vissuto una prima svolta nel 2020, quando la sua strada si è incrociata con quella di Alessandro del Freo, alias Refo, che lo ha accompagnato alla ricerca di un’identità artistica che potesse calzargli a pennello e permettergli di distinguersi da altri giovani talenti emergenti.

Nelle sue canzoni Selmi cerca infatti di comunicare il disagio esistenziale dei ragazzi più giovani, degli incompresi, degli emarginati. Tematiche importanti che gli hanno permesso di conquistare il cuore di una nicchia di pubblico ancora prima di arrivare all’interno del talent, come dimostrato dai 26mila ascoltatori mensili ottenuti su Spotify.

Alle Audizioni del programma televisivo di Sky si è presentato con un inedito, Doccia Ghiaccia, apprezzato da tutti e quattro i giudici. Passato ai Bootcamp, ha dovuto faticare per poter conquistare un giudice severo come Morgan, ma grazie alla sua performance sulle note di Elliot’s Song di Dominic Fike ha ottenuto una standing ovation, ha commosso Ambra e si è preso una meritatissima sedia.

Superato anche questo ostacolo, si è giocato un’altra carta importante in fase di Home Visit. Per far breccia nel cuore di Morgan ha portato infatti un classico del rock italiano, rivisitato con il suo stile: La nostra relazione di Vasco Rossi. E ha strappato il pass per i Live di X Factor 2023. Non è però riuscito ad arrivare alla vittoria del talent, nonostante sia stato apprezzato quasi da tutti.

Cosa fa oggi Selmi

Dopo il talent ha continuato la sua carriera cantautorale, approfittando anche della vetrina offerta dal programma televisivo. Si è quindi presentato in gara nel 2024 anche a Sanremo Giovani ed è riuscito ad arrivare tra i ventiquattro finalisti con il brano Forse per sempre.

La vita privata di Selmi: chi è la fidanzata

Non conosciamo molti dettagli sulla sua vita sentimentale e non sappiamo se abbia una fidanzata o se sia invece single.

Sai che…

– Ha lavorato come cameriere.

– In un’intervista a Indievision.it ha parlato dell’esperienza a X Factor con parole lusinghiere: “È stato super gratificante poter stare su quel palco, e non parlo di numero di spettatori, ma della struttura, i lavoratori che ci sono dentro (…) mi piace dire che è stato come aver preso la patente guidando una Lamborghini e ovviamente dopo questo si torna con il pandino, con l’augurio, certo, di tornare su una Lamborghini, però con impegno, senza che sia tutto regalato“.

– Nonostante abbia tentato di laurearsi, ha abbandonato gli studi pur provando a farsi strada in due facoltà differenti. Ed essendo cresciuto in una famiglia di laureati si sente una sorta di ‘pecora nera’.

– Il suo principale punto di riferimento è stato il padre, che lo ha spinto a tentare la carriera musicale.

– Il suo idolo? Bob Marley.

– Su Instagram Selmi ha un account da diverse migliaia di follower. Su TikTok per il momento non ha invece nessun profilo.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Selmi, ecco una playlist presente su Spotify: