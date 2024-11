Chi è Jon Anderson, il mistico del prog rock

Jon Anderson: la biografia, la carriera, la vita privata e le curiosità sul leader degli Yes, uno dei più importanti gruppi progressive rock.

Jon Anderson è un artista di raro talento, una delle voci più importanti della storia del rock. Con una carriera d’oro negli Yes, ha scritto pagine importanti della musica del Novecento, facendosi però apprezzare anche in altri progetti e come solista. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua inimitabile carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Jon Anderson: la biografia e la carriera

John Roy Anderson è nato ad Accrington, in Inghilterra, il 25 ottobre 1944 sotto il segno dello Scorpione. Le sue prime esperienze musicali sono come suonatore di washboard nel gruppo Little John’s Skiffle Group. A quindici anni abbandona la scuola e inizia a fare diversi lavoretti, sognando di diventare musicista.

La sua prima esperienza di un certo livello è quella come cantante nei Warriors, con cui suona dal 1962 al 1967. Dopo aver abbandonato la band, prova una carriera da solista, senza troppa fortuna. Nel 1968 inizia così a lavorare come barman in un locale londinese. Proprio il proprietario del pub chi presenta un giovane bassista, Chris Squire, che gli chiede di unirsi al suo gruppo.

Dalle ceneri di questa formazione, nascono gli Yes. Il loro primo album esce nel 1969, ed è subito magia. Il primo grande successo arriva però solo negli anni Settanta, quando alla formazione si uniscono talenti del calibro del chitarrista Steve Howe e del tastierista Rick Wakeman. Tra gli album più famosi della band in questo periodo ricordiamo The Yes Album, Fragile, e Close to the Edge.

Contemporaneamente, Jon inizia a collaborare con diversi altri progetti, tra cui alcuni album di Vangelis. Il loro più importante lavoro, Jon & Vangelis: Short Stories, esce negli anni Ottanta e ottiene un grande successo, tanto da far proseguire questa fruttuosa partnership.

Nel mezzo degli anni Ottanta, dopo alcuni anni, Anderson accetta di tornare a lavorare con gli Yes. Il gruppo dà così vita all’album 90125, che gli regala una nuova vita, grazie alla loro hit più famosa in assoluto: Owner of a Lonely Heart.

Gli anni Novanta continuano sulla falsa riga degli Ottanta, con una serie di lavori targati Yes che si alternano nella sua carriera con lavori solisti o con collaborazioni con altri grandi artisti. Gli anni Duemila iniziano con un brutto episodio. Nel 2003 Jon cade infatti dall’albero di Natale (stando alle sue parole), fratturandosi la schiena. Deve così interrompere un suo tour con gli Yes. Fortunatamente, nel 2005 si riprende del tutto e torna sul palco.

Cosa fa oggi Jon Anderson

Ha pubblicato nel 2019 un album con canzoni inedite, 1000 Hands, al quale hanno partecipato vecchi amici come Steve Howe, Ian Anderson, Steve Morse, Billy Cobham, Chick Corea e tanti altri.

Si è quindi ripresentato sulle scene, a distanza di cinque anni, con un nuovo album, True, ed è partito in tour con The Band Geeks, un nuovo gruppo di supporto con cui si è esibito durante tutto il 2024, sia in Europa che negli Stati Uniti, a dimostrazione di una longevità invidiabile.

La discografia da solista in studio

1976 – Olias of Sunhillow

1980 – Song of Seven

1982 – Animation

1985 – 3 Ships

1988 – In the City of Angels

1994 – The Best of South America

1994 – Change We Must

1994 – Deseo

1995 – The Deseo Remixes

1995 – Angels Embrace

1996 – Toltec

1996 – Lost Tapes of Opio

1997 – The Promise Ring

1997 – Earthmotherearth

1998 – The More You Know

2005 – Tour of the Universe

2006 – Searching for the songs

2006 – Watching the flags that fly

2006 – From me to you

2010 – Survival & Other Stories

2016 – Invention of Knowledge (con Roine Stolt)

2019 – 1000 Hands – Chapter one

2023 – True

La vita privata di Jon Anderson: moglie e figli

Jon si è sposato per la prima volta il 22 dicembre 1969 con Jennifer Baker. Hanno divorziato nel 1995, ma durante la loro lunga storia hanno avuto tre figli: Deborah, nata nel 1970, Damion, venuto al mondo due anni dopo, e Jade, nata nel 1980.

Il cantautore inglese si è quindi risposato con l’americana Jane Luttenberger nel 1997, con il batterista degli Alan White, a fargli da testimone. Grazie anche a questo matrimonio ha acquisito la cittadinanza americana nel 2009.

Chi è Jane Luttenberger, la moglie di Jon Anderson

Nata il 6 giugno 1953 sotto il segno dei Gemelli, Jane Luttenberger è un nome conosciuto nel mondo della musica. Pur non essendo un nome popolare come il marito, è un’apprezzata compositrice.

Sai che…

– Jon Anderson è alto 1 metro e 65.

– Jon ha un timbro vocale molto particolare e riesce a cantare con un’estensione che raggiunge quella di un mezzosoprano senza usare il falsetto.

– Ha lavorato come bracciante, camionista e ‘ragazzo del latte’.

– Ama il calcio ed è tifoso dell’Accrington Stanley e del Manchester United.

– Nel 1987 ha incontrato Flora Nomi, nota come la divina madre presso i seguaci di Sri Ramakrishna. Una conoscenza che risveglia in lui una certa spiritualità, tanto da portarlo ad approfondire la conoscenza della religione e della filosofia dei nativi americani e non solo. In questi anni si avvicina infatti anche al misticismo New Age.

– Ha per mascotte un leoncino di peluche.

– Jon Anderson è un sostenitore attivo dell’UNICEF.

– Su Instagram Jon Anderson ha un account da migliaia di follower.

