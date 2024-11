Francamente: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità su Francesca Siano, cantante di X Factor 2024.

Sono tanti i talenti che ogni anno emergono grazie a uno dei programmi televisivi di maggior successo in Italia, X Factor. Nell’edizione 204 ad approfittare di questa vetrina per farsi conoscere dal grande pubblico è stata Francamente, nome d’arte di Francesca Siano, una ragazza dalle idee chiarissime e dalla voglia di far arrivare il proprio messaggio di inclusività attraverso uno dei mezzi più potenti a nostra disposizione: la musica. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Francamente: biografia e carriera

Francesca Siano, questo il vero nome di Francamente, è nata a Torino nel 1996. Cresciuta nella propria città, si è appassionata alla musica già da bambina. Ragazza dalle idee chiarissime, ha deciso di fare della propria passione una vera e propria ragione di vita inizialmente entrando a far parte di un collettivo, Canta fino a dieci, un progetto nato durante il Covid e che ha visto tra le proprie protagoniste anche Irene Buselli, Anna Castiglia, Rossana De Pace e Cheriach Re.

Squadra Jake La Furia, X Factor 2024 © Virginia Bettoja

Trasferitasi fuori dall’Italia, ha portato il proprio progetto e i propri sogni con sé e, grazie all’incontro con un talentuoso produttore, ha dato maggior profondità alla propria scrittura, unendo la sua vena cantautorale con la vocazione per la musica elettronica.

Forte di un percorso già piuttosto solido, si è quindi presentata nel 2024 a X Factor, riuscendo immediatamente a far breccia non solo nel cuore dei giudici, ma anche in quello del pubblico. Alle Audizioni ha presentato la sua versione di Wicked Game di Chris Isaak, ai Bootcamp è riuscita a mostrare tutte le sue qualità con l’inedito Paracadute e infine ha conquistato i Live durante gli Home Visit con una cover di The Rhythm of the Night di Corona, dimostrando versatilità e personalità.

La vita privata di Francamente: fidanzato e figli

Non conosciamo molti dettagli su Francesca e sulla sua vita sentimentale. Non sappiamo se sia fidanzata o sia single, ma sappiamo che è molto attiva per i diritti delle donne (e non solo).

Sai che…

– Nel 2021 ha vinto una borsa di studio Erasmus e si è trasferita a Berlino. Innamoratasi della capitale tedesca, ha deciso di rimanerci a vivere.

– Si è laureata in filosofia e a quanto pare sogna ‘da grande’ di fare proprio la filosofa.

– Il suo nome d’arte vuole essere in un certo senso un gioco di parole. Ha dichiarato infatti di averlo scelto perché Francamente vuol dire “in tutta onestà”, ma se si scinde in “Franca mente” vuol dire l’esatto contrario.

– Su Instagram Francamente ha un account da decine di migliaia di follower. Ha un account molto seguito anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Francamente, ecco una playlist presente su Spotify: