Chi è Nick Jonas, il minore dei fratelli Jonas. Dalla carriera solista al matrimonio con l’attrice indiana Priyanka Chopra.

Nick Jonas è il più piccolo dei Jonas Brothers, i tre fratelli che, lanciati dalla Disney, hanno scalato le classifiche di tutto il mondo a suon di hit per teenager. Dopo il successo con la band, però, Nick ha voluto costruirsi in questi anni una carriera indipendente già ricca di soddisfazioni, grazie anche alla sua avvenenza, che gli ha permesso di diventare ben presto un vero sex symbol. Scopriamo insieme tutti i segreti sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Nick Jonas: biografia e carriera

Nicholas Jerry Jonas è nato a Dallas il 16 settembre 1992 sotto il segno della Vergine. Cresciuto con i genitori Denise Marie Miller e Paul Kevin Jonas Sr. a Wyckoff in New Jersey, ha iniziato la sua carriera giovanissimo. Nel 2007 ha partecipato con i fratelli Joe e Kevin a una puntata di Hannah Montana. Nel 2008, sempre in compagnia dei fratelli, ha recitato nel film Camp Rock, un successo internazionale che lancia definitivamente la carriera dei Jonas Brothers.

Jonas Brothers

Al di là del percorso artistico con i fratelli, Nick ha sempre tentato di costruirsi una strada di successo anche da solista. Nel 2002 ha scritto e inciso la sua prima canzone insieme al padre: si tratta di un brano a tema natalizio, Joy to the World (A Christmas Prayer). Tre anni dopo arriva a pubblicare il suo primo album, Nicholas Jonas.

Dopo la parentesi insieme ai fratelli, ha ripreso in mano le redini del suo percorso solista lanciando un singolo, Chains, uscito su iTunes il 30 luglio 2014. L’11 novembre dello stesso anno esce il suo secondo disco, Nick Jonas, il primo arrivato nell’epoca della sua maturazione artistica. Due anni dopo è la volta del terzo lavoro, Last Year Was Complicated, album capace di arrivare fino al numero 2 negli Stati Uniti.

Per promuovere il suo disco ha intrapreso in quell’anno un tour congiunto con l’altra star di Camp Rock, Demi Lovato. Una carriera che è proseguita con successo anche in anni più recenti. Nel 2021 ha lanciato un nuovo album solista, dopo essersi riunito con i fratelli per un progetto ancora a nome Jonas Brothers.

Cosa fa oggi Nick Jonas

Ancora protagonista del mondo della musica, nel marzo 2023 ha rilasciato un singolo in inglese e in hindi intitolato Maan Meri Jaan (Afterlife), ampliando ancora di più i confini della sua musica. Nello stesso anno ha però pubblicato un nuovo album anche con i fratelli.

La discografia da solista in studio

2005 – Nicholas Jonas

2014 – Nick Jonas

2016 – Last Year Was Complicated

2021 – Spaceman

La vita privata di Nick Jonas: moglie e figli

Pur essendo ancora piuttosto giovane, Nick ha già collezionato un numero importante di fidanzate. D’altronde, il cantante è da diverso tempo ritenuto un vero sex symbol mondiale, e dunque è ovvio che abbia sempre una fitta schiera di pretendenti alla sua porta.

Tra le più famose ricordiamo la cantante Miley Cyrus, conosciuta sul set di Hannah Montana, con cui è stato per ben due anni, e Selena Gomez (prima della sua lunga relazione con Justin Bieber).

Per tutte le sue fan è però arrivata una brutta notizia: il 1° dicembre 2018 si è sposato. A diventare sua moglie è stata Priyanka Chopra, un nome che forse a molti non dirà nulla. In realtà, si tratta di una famose attrici di Bollywood, la Hollywood indiana, con all’attivo numerosi film e una serie tv americana, Quantico. Priyanka è tra l’altro stata nominata Miss Mondo 2000. I due sono diventati pochi anni dopo anche genitori per la prima volta, grazie alla nascita della loro prima figlia, Malti Marie, nata attraverso madre surrogata.

Chi è Priyanka Chopra, la moglie di Nick Jonas

Priyanka Chopra è nata il 18 luglio 1982 sotto il segno del Cancro a Jamshedpur, in India. Vincitrice di Miss Mondo 2000, è una delle attrici più pagate al mondo e ha conquistato diversi premi. Alcuni anni fa è stata anche nominata all’interno degli elenchi di Time e Forbes delle donne più influenti al mondo.

Sai che…

– I Jonas Brothers hanno da parte di madre origini italiane, irlandesi, tedesche e Cherokee.

– All’età di 13 anni, mentre era in tour con i fratelli, a Nick è stato diagnosticato il diabete di tipo 1. Un male che gli ha ispirato in passato numerose canzoni.

– Non sappiamo dove abiti con precisione Nick, ma dovrebbe possedere una splendida residenza a Los Angeles.

– Il suo patrimonio era stimato, alcuni anni fa, sui 25 milioni di dollari, ma non sappiamo quali siano attualmente i suoi guadagni.

– A 6 anni Nick ha iniziato la propria carriera di attore, con esibizioni a Broadway in numerose rappresentazioni tra cui A Christamas Carol, Beauty and the Beast e Les Misérables.

– Nick Jonas è alto 1 metro e 70.

– Su Instagram Nick Jonas ha un account ufficiale da milioni di follower. La moglie Priyanka ne ha quasi il doppio. Anche su TikTok ha un account molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Nick Jonas, ecco una playlist presente su Spotify: