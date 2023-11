Tancredi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper e cantautore milanese protagonista ad Amici 20.

Tra i protagonisti di Amici nell’edizione 2020/21, uno di quelli che ha maggiormente colpito il pubblico è Tancredi. Non fosse altro per il nome, non propriamente tipico di un rapper. Ma anche, ovviamente, per il suo talento, la sua scrittura e la sua capacità comporre hit da primi posti in classifica.

Un artista che ha saputo sfruttare il talent per lanciarsi nel mondo della musica italiana, raggiungendo traguardi importanti e duettando con alcuni nomi di grido. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Tancredi: biografia e carriera

Tancredi Cantù Rajnoldi è nato a Milano, in zona Porta Romana, nel 2001. Figlio di una pittrice e di un uomo importante nel mondo della moda (direttore creativo della Maison Giorgio Armani), ha frequentato il liceo classico e ha iniziato a scrivere fin da giovanissimo, pubblicando ben presto i primi singoli.

Tancredi

Per inseguire il suo sogno di diventare un cantante studia musica e interpretazione vocale al CPM – Music Institute di Milano. Ma rimanere nei binari non gli basta. Il suo obiettivo è portare qualcosa di diverso nel panorama rap italiano.

Tancredi ad Amici

Il giovane rapper entra nella scuola di Amici tramite la sfida con Evandro, convincendo in particolare Rudy Zerbi con il suo inedito. All’interno de talent si fa notare molto per canzoni come Las Vegas, che guadagna anche diversi passaggi radiofonici. Il 13 marzo conquista una maglia per il serale, ed entra nella squadra di Arisa e Lorella Cuccarini.

Di seguito il video della sua Las Vegas:

Durante la sua avventura ad Amici ha sfidato più volte un artista oggi molto conosciuto e amato come Sangiovanni, oltre ad Aka 7even. Non riesce però a raggiungere la finale dopo l’ennesima sconfitta subita proprio contro l’artista di origine vicentina.

Cosa fa oggi Tancredi

Diventato un nome importante nel mondo della musica italiana, nel 2022 ha avuto l’onore di collaborare con Donatella Rettore nel singolo Faccio da me:

Per raggiungere il palco dell’Ariston, nel 2023 ha quindi partecipato al contest Sanremo Giovani, arrivando fino alla finale con il brano Perle.

La vita privata di Tancredi: chi è la fidanzata?

Non sappiamo molto sulla vita sentimentale dell’ex cantante di Amici e non sappiamo se abbia una fidanzata o sia single.

Sai che…

– Ha una sorella poetessa e fotografa.

– Ama la città di Milano, ed è particolarmente legato alla zona di Porta Romana, dove è nato.

– Ha vinto per due volte la Challenge di Esse Magazine per i migliori giovani del rap italiano.

– Ha una passione per Jaden, figlio di Will Smith. Ma ama anche il Giappone e la cultura nipponica, e la sua passione sono i viaggi.

– Su Instagram Tancredu ha un account ufficiale seguitissimo. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Riproduzione riservata © 2023 - NM