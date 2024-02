Aka 7even: la carriera, la vita privata e le curiosità sul rapper napoletano entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi nel 2020.

Da diversi anni a questa parte la quota rap è diventata fondamentale nei talent italiani, compreso Amici di Maria De Filippi (che anzi è stato forse precursore in tal senso tra i nostri programmi televisivi). Lo ha confermato in anni recenti il successo di Aka 7even, rapper partenopeo diventato famoso e amato dal pubblico anche grazie alla sua avventura tra i banchi della scuola. Andiamo a scoprire qualche curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Aka 7even: biografia e carriera

Luca Marzano, questo il suo vero nome, è un rapper nato il 23 ottobre 2000 a Vico Equense, in provincia di Napoli. Cresciuto a Santa Maria la Carità, ha debuttato nel mondo della musica nel 2017 partecipando a X Factor. Viene eliminato nella fase dei Bootcamp, ma il talent diventa comunque un trampolino per lui, che arriva a pubblicare di lì a poco il suo primo EP, Chiaroscuro.

Aka 7even

Dal 2020 adotta lo pseudonimo con cui lo conosciamo oggi. Talentuoso e molto sicuro di sé, ha iniziato a far girare il suo nome già prima di entrare ad Amici, grazie anche alla collaborazione con Biondo nel brano Coco.

Questa la sua presentazione durante la prima puntata del talent che lo ha reso famoso: “Non sono timido e in qualunque occasione cerco sempre di attaccare bottone, soprattutto con le ragazze. Mi arrabbio quando non riesco a ottenere ciò che voglio, ma soprattutto quando vengo sottovalutato“.

Dopo essersi esibito, ha ottenuto un giudizio negativo da Rudy Zerbi, mentre Arisa non gli ha voluto concedere il banco, nonostante si sia complimentata con lui. A concedergli una chance è stata invece Anna Pettinelli.

Durante la sua avventura nel talent di Canale 5, firma un contratto con la Columbia Records e ottiene un successo clamoroso con il singolo Mi manchi, una ballata che raggiunge la quarta posizione nella classifica italiana. Dopo qualche tempo lancia anche il brano Loca, che diventa una hit estiva di grande successo.

Che fine ha fatto Aka 7even?

Forte di questi successi, nel 2022 ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Perfetta così. Nonostante non sia riuscito a raggiungere le posizioni nobili della classifica al termine della kermesse, ottiene rapidamente un disco di platino grazie al successo radiofonico e sulle piattaforme streaming della canzone. Nello stesso anno vince anche un Kid’s Choice Award come cantante preferito dal pubblico.

Successivamente ha collaborato con Guè e ha continuato la sua carriera lanciando nuovi brani anche in avvicinandosi a sonorità più vicine all’emo trap. Il suo primo singolo del 2024 è Non dimenticare:

Aka 7even: la discografia in studio

2021 – Aka 7even

La vita privata di Aka 7even: chi è la fidanzata?

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sappiamo che il rapper partenopeo ha avuto all’interno della scuola una relazione con Martina Miliddi. La loro storia è durata poco, ma è stata intensa e travagliata.

Nel 2023 il rapper partenopeo ha iniziato una nuova storia con una delle gemelle Galluccio, Francesca. La cosa particolare è che nello stesso periodo anche il suo grande amico LDA si è fidanzato con una delle Galluccio, Miriam. In un certo senso i due sono diventati dunque ‘cognati’. Non sappiamo però se oggi stiano ancora insieme o meno.

Sai che…

– È il più giovane di cinque figli.

– Suo padre fa il camionista mentre la madre è una donna delle pulizie.

– Per sua sfortuna è risultato positivo al Covid nelle due settimane che hanno preceduto Sanremo.

– Ha pubblicato il libro 7 vite.

– Dove vive Aka 7even? Non sappiamo se abiti ancora in provincia di Napoli o si sia trasferito per questioni lavorative.

– Ha vinto l’Mtv Europe Music Award come Best Italian Act nel 2021.

