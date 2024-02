Chi era Wayne Kramer, il leggendario chitarrista degli MC5

Wayne Kramer: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul leggendario chitarrista degli MC5, band pioniera della musica punk.

Nella storia della musica rock il ruolo di determinati protagonisti è stato troppo frettolosamente dimenticato dal pubblico generalista. Basti pensare a quanto accaduto agli MC5, band fondamentale per lo sviluppo della musica hard rock e soprattutto del punk, tra le più influenti di fine anni Sessanta insieme a Velvet Underground e Stooges, ma troppo presto finite nel dimenticatoio di molti. Una band creata e vissuta con grande intensità da un chitarrista geniale: Wayne Kramer. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi era Wayne Kramer: biografia e carriera

Wayne Krambs, questo il vero nome di Wayne Kramer, nacque a Detroit, in Michigan, il 30 aprile 1948 sotto il segno del Toro. Appassionato di musica fin da ragazzo, fondò ancora adolescente nel 1964 un gruppo rock destinato a diventare una pietra miliare per lo sviluppo del genere: gli MC5 (Motor City 5), un gruppo passato alla storia per performance dal vivo di straordinario impatto e per l’esplicita posizione politica (di sinistra).

chitarra elettrica rock

In una manciata di anni gli MC5 insegnarono al mondo intero un nuovo modo d’intendere la musica rock, e pur non riuscendo mai a imporsi al di là di Detroit, la band riuscì a imprimere per sempre il proprio nome nella storia del rock grazie a un album diventato pietra miliare del rock e del punk. S’intitola Kick out the Jams e, pur vendendo una manciata di copie, ebbe un successo clamoroso a livello di critica, trascinato da una incredibile title track:

Purtroppo per loro, le vendite scarse dell’album furono una mannaia sulla loro carriera. Dopo aver provato a inizio anni Settanta a riaffacciarsi sulla scena, la band decise così di sciogliersi e Kramer cominciò un lungo percorso solistico che lo porterà a diventare una sorta di mentore per tanti altri chitarristi nella storia, tra cui Tom Morello, forse il suo principale erede ‘spirituale’.

Wayne Kramer: la morte

Nel corso della sua vita, Kramer ha continuato non solo le attività da musicista, ma anche da attivista, riunendosi saltuariamente nel Ventunesimo secolo con il resto della band. Purtroppo è venuto a mancare il 2 febbraio 2024 all’età di 75 anni a causa di un tumore pancreatico.

Wayne Kramer: la discografia da solista

1991 – Death Tongue

1995 – The Hard Stuff

1996 – Dangerous Madness

1996 – Dodge Main

1996 – Gang War

1997 – Citizen Wayne

1998 – LLMF (Live Like a Mutherfucker)

2001 – Mad for the Racket

2002 – The Return of Citizen Wayne

2002 – Adult World

2004 – More Dangerous Madness

La vita privata di Wayne Kramer: moglie e figli

Wayne era sposato con Margaret Saadi Kramer. Dalla loro relazione è nato il loro unico figlio, Francis.

Sai che…

– Non sappiamo quale fosse il patrimonio di Wayne Kramer.

– La rivista Rolling Stone lo ha inserito al numero 92 dei 100 migliori chitarristi di tutti i tempi.

– Su Instagram Wayne Kramer aveva un account da diverse migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Wayne Kramer, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM