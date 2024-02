Tutto su Ludovico Einaudi, uno dei compositori italiani più amati nel mondo

Ludovico Einaudi: la carriera, la vita privata e le curiosità sul pianista e compositore italiano figlio dell’editore Giulio Einaudi.

Ludovico Einaudi è uno dei compositori italiani di musica classica più famosi anche tra il grande pubblico. Un musicista capace di comporre musica tanto elegante quanto immediata, emozionante anche per chi mastica poco di questo genere. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questo figlio e nipote d’arte, in un certo senso.

Chi è Ludovico Einaudi: biografia e carriera

Ludovico Maria Enrico Einaudi è nato a Torino il 23 novembre 1955 sotto il segno del Sagittario. Figlio dell’editore Giulio Einaudi e di Renata Aldrovandi, ha acquisito la passione per la musica e per il pianoforte proprio dalla madre.

Inizia la sua carriera non proprio nel mondo della classica, bensì come musicista jazz rock, entrando nel complesso Venegoni & Co., con cui arriva a incidere ben due album: Rumore rosso e Sarabanda. Dopo essersi diplomato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano ed essersi perfezionato con Luciano Berio, inizia la sua carriera da musicista classico componendo opere orchestrali e da camera eseguite in palcoscenici importanti come il Teatro alla Scala o quelli del Maggio Musicale Fiorentino.

Lavora per anni nel teatro e verso la metà degli anni Novanta si affaccia nel mondo del cinema come compositore di colonne sonore. Il grande successo a livello mainstream non arriva però grazie al mondo del cinema, bensì all’album Le onde del 1996, un ciclo di ballate ispirato all’omonimo romanzo di Virginia Woolf. Questo l’audio di Le onde:

Forte di questo successo, negli anni Duemila si conferma con dischi come I giorni e Una mattina. A livello commerciale ‘esplode’ letteralmente in Italia con Divenire, disco da oltre 300mila copie. Questo lavoro è fondato in particolare sui brani Divenire, Primavera e Svanire, ispirati a tre quadri di Segantini: La vita, La natura e La morte.

Tra i lavori più importanti degli anni più recenti va ricordato l’inedito Elegy for the Arctic del 2016 suonato tra i ghiacci del Mar Glaciale Artico, di fronte il ghiacciaio Wahlenbergerbreen, non lontano dalle norvegesi Isole Svalbard. Un evento straordinario organizzato da Greenpeace.

Cosa fa oggi Ludovico Einaudi?

Continua a essere un compositore attivissimo. Nel 2019 ha presentato il progetto Seven Day Walking, composto da sette album usciti con una cadenza mensile per sette mesi di fila. Un progetto mastodontico che ha confermato il suo status di artista di enorme talento.

Durante il periodo di lockdown ha poi pubblicato 12 Songs from Home, un disco di brani suonati in casa sul suo piano verticale. Ha quindi proseguito la sua carriera con altre pubblicazioni e nel 2024 ha annunciato un nuovo tour nelle più importanti location italiane.

La vita privata di Ludovico Einaudi: moglie e figli

Ludovico Einaudi è stato sposato con Anna De Carlo, sorella dello scrittore Andrea De Carlo. Dalla loro relazione sono nati i figli Leonardo e Jessica. La sua attuale compagna è Paola Dallolio, madre della sua terzogenita, Lara, nata nel 2010.

Sai che…

– Ludovico è nipote di Luigi Einaudi, presidente della Repubblica dal 1948 al 1955.

– Tra le sue colonne sonore più apprezzate ricordiamo quella recente per il film Quasi amici di Olivier Nakache ed Eric Toledano.

– Dove vive Ludovico Einaudi? Nella sua Torino, ma ama trascorrere del tempo anche nelle Langhe.

– Nel 2007 ha composto ed eseguito il Prologo di un amore finito per l’album Dormi amore, la situazione non è buona di Adriano Celentano.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Ludovico è stato l’unico musicista classico a partecipare a un’edizione dell’iTunes Festival, in tabellone con gruppi come Oasis e Placebo.

– Su Instagram Ludovico Einaudi ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account molto popolare, seguito da centinaia di migliaia di fan.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Ludovico Einaudi, ecco una playlist presente su Spotify:

