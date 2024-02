Chi è Brian Molko, il cantante dei Placebo

Brian Molko: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore angloamericano leader dei Placebo.

Ambiguo, oscuro, suadente, malinconico. Brian Molko è uno degli anti-eroi decadenti della musica rock degli ultimi trent’anni, erede naturale di personaggi come Robert Smith o David Bowie, suoi grandi idoli. Con i Placebo ha scritto canzoni straordinarie, viaggiando con pari intensità in mondi solo apparentemente distanti come rock e musica elettronica. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Brian Molko: biografia e carriera

Brian Molko è nato a Bruxelles, in Belgio, il 10 dicembre 1972 sotto il segno del Sagittario. Figlio di un uomo americano di origini italo-francesi e di una donna scozzese, conosciutisi a New York, Brian è cresciuto in diversi Paesi con la sua famiglia a causa del lavoro del padre, banchiere internazionale. Nei primi tre anni vive in Libano e in Liberia, poi torna in Belgio e si trasferisce stabilmente a Sandweiler, in Lussemburgo.

Brian Molko dei Placebo

Qui frequenta la Scuola europea, ma è costretto a lasciare l’istituto per colpa di alcuni episodi di bullismo. Appassionatosi al mondo della musica, a 16 anni inizia a studiare chitarra da autodidatta. Dopo il diploma si trasferisce quindi a Londra per studiare all’Università di Londra.

Si laurea nel 1993 in teatro e arti drammatiche. Contemporaneamente, incontra nella capitale inglese Stefan Olsdal, ragazzo che aveva studiato nel suo stesso istituto in Lussemburgo, e insieme decidono di formare una band. Nel 1994 nascono così i Placebo, gruppo che nel giro di pochi anni riesce a sfondare fino a diventare uno dei più amati al mondo nella scena rock.

Cosa fa oggi Brian Molko?

Oltre a essere ancora il leader dei Placebo, è diventato anche un modello. Nel 2021 è stato protagonista della linea Heaven di Marc Jacobs, e ha debuttato nel campo della moda accanto a Kate Moss. Due anni dopo è invece diventato protagonista del dibattito politico in Italia per aver insultato la premier italiana Giorgia Meloni sul palco durante alcuni concerti nel nostro paese.

La vita privata di Brian Molko: fidanzata e figli

Brian è dichiaratamente bisessuale. Dal 2002 al 2008 ha avuto una storia con Helena Berg, madre del suo unico figlio, Cody Jet, nato nel 2005.

Sai che…

– Quali sono gli insulti che Molko ha rivolto a Meloni? Durante un concerto a Torino nel luglio del 2023, al termine di un discorso a favore delle persone transgender, ha dato alla premier italiane del “pezzo di mer*a, razzista, fascista“, chiosando il tutto con un sonoro “vaffa”.

– Ha sofferto di dipendenza da alcol e droga e di un disturbo depressivo maggiore.

– Dove vive Brian Molko? Dopo un’infanzia da giramondo, si è stabilito ormai da anni a Londra.

– Ha avuto modo di collaborare negli anni Novanta con David Bowie.

– Parla fluentemente francese e inglese, ma capisce bene anche l’italiano, lingua parlata da suo padre e da sua nonna, originaria di Bologna.

– In Italia aveva fatto scalpore anche per aver spaccato una chitarra sul palco di Sanremo nel 2001, al termine di un’esibizione condita da gesti volgari.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Non ha un account ufficiale su Instagram.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Brian Molko, ecco una playlist presente su Spotify:

