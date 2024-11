Chi è Daniele Battaglia, il figlio d’arte partito dalla gavetta

Daniele Battaglia: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul conduttore radiofonico figlio d’arte.

Nato a Bologna il 21 luglio del 1981, Daniele Battaglia, figlio di Dodi Battaglia, è un conduttore radiofonico e televisivo, diventato popolare dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi e di fatto consacratosi come conduttore dei Wind Music Awards negli anni successivi.

Eppure, nonostante la fama del padre, imporsi nel mondo dello spettacolo non è stata una cosa facile per Daniele che, nonostante sia riuscito a sfondare grazie alla sua determinazione e alle sue capacità, conserva intatto il suo sogno di bambino: essere giudicato per quello che è e non per quello che è stato suo padre. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Daniele Battaglia: biografia e carriera

Diplomatosi come tecnico del suono, Daniele Battaglia decide di lanciarsi nel mondo dello spettacolo. Il primo ostacolo che incontra sulla sua strada è quello del cognome. Per Daniele, figlio di Dodi Battaglia, storico chitarrista dei Pooh, superare i pregiudizi e le accuse di essere raccomandato non è cosa facile.

Tuttavia la fama del padre non evita al ragazzo la dura via della gavetta. Lavora come conduttore radiofonico per piccole emittenti private, poi passa a Radio Italia Solo Musica Italiana dove diventa una delle voci più apprezzate dagli ascoltatori.

Non accantona però l’idea di intraprendere la carriera di cantante e nel 2007 partecipa al Festival di Sanremo con Vorrei dirti che è facile, un brano arrangiato dal padre. Non conquista la critica ma piace (e molto) al pubblico.

La notorietà porta Daniele Battaglia a Radio 105, poi esordisce nel mondo della televisione trovando definitivamente la sua dimensione. Fa da spalla e da ospite in diversi programmi, poi nel 2010 sale alle luci della ribalta grazie alla partecipazione all’Isola dei Famosi. Daniele Battaglia vince, convince e stupisce con la sua decisione di donare metà della vincita alle popolazioni di Haiti.

L’altra metà invece è andata alla madre di Daniele Battaglia, Loretta Lanfredi, definita come una delle persone più importanti della sua vita. E si guadagna un posto da conduttore ai Wind Summer Festival, uno dei maggiori eventi musicali dell’estate italiana.

Cosa fa oggi Daniele Battaglia

Dopo l’esperienza da conduttore del principale festival estivo del 2017 e del 2018, Daniele è tornato a lavorare con continuità in radio. Nel 2022 ha partecipato anche come concorrente a un’edizione di Celebrity Chef, programma condotto da Alessandro Borghese. Nel 2024 è entrato nella commissione musicale di Sarà Sanremo, il programma televisivo che sceglierà le nuove proposte per il Festival di Sanremo 2025.

La discografia in studio

2008 – Tutto il mare che vorrei

2009 – Daniele Battaglia

La vita privata di Daniele Battaglia: moglie e figli

Riservato sulla sua vita privata, Daniele Battaglia è legato sentimentalmente con Nadia Venturini, altra conduttrice radiofonica. I due starebbero insieme ormai dal 2012, uniti da tante passioni comuni. Non sappiamo però se abbiano intenzione di sposarsi o meno.

Sai che…

– Un altro grande amore di Daniele è quello per i gatti.

– Tifosissimo dell’Inter, Daniele ha una passione anche per il basket, anche se il suo hobby preferito restano i videogame. Insomma, dopo una certa età gli sport si fanno meglio seduti sul divano.

– Scherzi a parte, come rivelato a TV Sorrisi e Canzoni, Daniele ha deciso di investire sul mondo del web: “Nel sottobosco digitale mi sono ritagliato un ruolo da manager di talent YouTuber. Mi piacerebbe che tra questi ragazzi ci fosse il nuovo Gerry Scotti o il nuovo Paolo Bonolis. Insomma la futura generazione di conduttori“.

– A proposito di passioni, il sogno nel cassetto di Daniele Battaglia è quello di diventare un ristoratore e probabilmente se non avesse avuto successo nel mondo dello spettacolo avrebbe intrapreso quella via.

– È community manager di Melagoodo.

– Dovrebbe vivere tra Roma e Milano per motivi lavorativi.

– Su Instagram Daniele Battaglia ha un account ufficiale.

