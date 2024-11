Da barista a bassista: la storia di Mike Dirnt dei Green Day

Mike Dirnt: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul bassista dei Green Day, un personaggio iconico nel punk anni Novanta e Duemila.

Il leader dei Green Day è Billie Joe Armstrong. Tuttavia, la forza del terzetto più amato della scena punk e pop punk tra anni Novanta e Duemila sta nell’essere composto da tre artisti di grande personalità e carattere. Basti pensare a Mike Dirnt, un bassista in grado di farsi davvero sentire dentro e fuori dal palco. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Mike Dirnt: biografia e carriera

Michael Ryan Pritchard, questo il vero nome di Mike Dirnt, è nato a Berkeley, in California, il 4 maggio 1972 sotto il segno del Toro. Nato da una madre affetta da tossicodipendenza, Mike è stato dato in adozione appena nato, e ha vissuto a sette anni la separazione dei genitori.

Green Day

La svolta della sua vita arriva quando, a dieci anni, incontra Billie Joe Armstrong, con cui condivide un grande amore per la musica. Cinque anni più tardi va a vivere in una delle stanze della casa del chitarrista, e per pagare l’affitto sceglie di andare subito a lavorare.

Il legame tra i due è forte e iniziano negli anni delle scuole a suonare insieme, fondando gli Sweet Children, che dopo poco tempo cambiano nome in Green Day. Il loro primo album esce nel 1990 con il titolo 1,039/Smoothed Out Slappy Hours, ma è solo con il terzo album, Dookie, che il loro nome viene impresso per sempre nella storia del punk americano, granzie a canzoni come Basket Case.

Da quel momento la carriera dei Green Day è un crescendo continuo, e passa per album come Insomniac e Nimrod, fino all’exploit internazionale del 2004 con il celeberrimo American Idiot, forse il disco che li ha consacrati definitivamente.

Cosa fa oggi Mike Dirnt

È ancora uno dei bassisti più amati al mondo, e continua a suonare nella band guidata da Billie Joe Armstrong, con cui ha pubblicato un nuovo album nel 2024, Saviors. Con la stessa band è stato annunciato, tra l’altro, tra gli headliner del Firenze Rocks 2025.

La vita privata di Mike Dirnt: moglie e figli

Mike si è sposato tre volte. La sua prima moglie è stata Anastasia Serman nel 1996. I due hanno divorziato nel 1999, tre anni dopo la nascita della loro prima figlia, Estelle Desiree. Nel 2004 si è sposato con la sua seconda moglie, Sarah Garrity. Un matrimonio particolarmente rapido: i due hanno divorziato nello stesso anno.

Nel 2009 ha quindi sposato Britteny Cade, con una cerimonia privata a Ojai, in California. Dalla loro unione sono nati altri due figli: Brixton Michael nel 2008 e Ryan Ruby Mae nel 2010.

Sai che…

– Il suo nome d’arte Dirnt deriva dal verso che faceva da bambino per imitare il suono del basso.

– Ha lavorato come barista nel bar in cui la madre di Billie Joe Armstrong faceva la cameriera.

– Non solo Green Day. Mike suona il basso anche per The Frustrators.

– Non abbiamo informazioni sui suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Mike ha scritto pochi testi per la band. Tra questi si ricordano Emenius Sleepus, J.A.R. e Ha Ha You’re Dead.

– Qual è il basso di Mike Dirnt, si domandano in molti. Dal 2004 è un endorser di Fender Precision.

– Mike è un grande appassionato di cucina italiana ed è anche apparso in una puntata del programma Little Big Italy, condotto dal ristoratore Francesco Panella.

– Non sappiamo dove abiti regolarmente.

– Su Instagram Mike Dirnt ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.