Chi è Manola Moslehi, la speaker di Radio Italia con un passato ad Amici

Manola Moslehi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla speaker radiofonica di Radio Italia, in passato allieva di Amici.

Bella, brava, spigliata e con tanto ancora da dare al mondo dello spettacolo. Manola Moslehi non è solo una delle migliori speaker italiane, ma ormai anche una delle voci più riconoscibili e apprezzate dagli ascoltatori della radio dedicata alla nostra musica. Una grande professionista con un passato anche da artista, in particolare tra i banchi di uno dei talent più amati. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Manola Moslehi: biografia e carriera

Manola Moslehi è nata a Frosinone il 30 aprile 1984 sotto il segno del Toro. Appassionata di musica, ha inseguito il suo sogno di diventare cantante fin da giovanissima, applicandosi nello studio e riuscendo a ottenere il meglio dalla sua voce.

Radio

Nel 2005 è stata tra i protagonisti del talent Amici di Maria De Filippi. All’interno della scuola è riuscita a farsi apprezzare da fan e docenti per il suo sorriso, la sua spontaneità ma anche per la voce profonda e armoniosa. Chiusa la parentesi nel talent senza vittoria, inizia a muovere i primi passi nel mondo della radio, anche se la musica rimarrà sempre la sua grande passione.

La sua prima avventura radiofonica è all’interno dell’emittente romana Centro Suono. Brava e spigliata, dopo aver partecipato all’RDS Academy, arrivando al terzo posto, riesce a conquistare la chance di approdare a Radio Italia, e inizia a condurre in coppia con Mauro Marino quotidianamente. Proprio all’interno dell’emittente dedicata alla musica italiana trova la sua dimensione, e diventa una delle speaker più apprezzate dagli italiani.

Il suo successo è tale anche da portarla in breve tempo a diventare anche il volto di alcune trasmissioni televisivi di primo piano, come conduttrice ad esempio del concerto Radio Italia Live o di eventi come il Tim Summer Hits.

Cosa fa oggi Manola Moslehi

Personaggio amatissimo dal pubblico, e non solo per la sua voce, continua a essere una delle conduttrici di punta di Radio Italia. Nel 2023 è però tornata ad Amici per la prima volta dopo 18 anni in qualità di giudice degli inediti dei concorrenti. La sua ascesa nel mondo della televisione e della radio italiana non si è però fermata e nel 2024 è entrata per la prima volta Commissione Musicale chiamata a giudicare le performance dei ventiquattro finalisti di Sanremo Giovani.

La vita privata di Manola Moslehi: fidanzata e figli

Già durante l’adolescenza Manola ha fatto coming out, svelando al mondo intero la propria omosessualità. Ad Amici ha avuto modo di incontrare Clarissa, ragazza con cui costruisce una bella relazione proseguita poi anche al di fuori del talent. Nonostante siano passati tanti anni, le due costituiscono ancora una coppia salda e affiatata.

Sai che…

– Ha dovuto affrontare nel 2009 un periodo di stalking da parte di una ragazza. Per tutelarsi ha dovuto alla fine denunciare la sua persecutrice.

– Le sue origini sono iraniane per parte di padre e italiane per parte di madre.

– Purtroppo ha perso la madre prematuramente, e spesso la ricorda sui social.

– Nel 2012 ha partecipato al contest Sanremo Social.

– Non sappiamo dove abbia la residenza, ma probabilmente per questioni di lavoro abita o a Roma o a Milano.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Ha una grande passione per la scrittura e ha anche diversi tatuaggi.

– Nel 2013 ha avuto un brutto incidente che avrebbe potuto segnare la sua vita. Dopo quell’episodio ha chiesto a tutti i suoi fan di non mettersi alla guida dopo aver bevuto o quando si ha sonno, perché la vita è troppo importante.

– Su Instagram Manola Moslehi ha un account da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok è presente con un profilo molto seguito.