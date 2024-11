Punkcake: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla band aretina scelta da Manuel Agnelli a X Factor.

Grande esperto di gruppi di talento, Manuel Agnelli anche nell’edizione 2024 ha individuato una band su cui poter lavorare durante la sua avventura a X Factor. La scelta stavolta è caduta sui Punkcake, gruppo di origini toscane dall’atteggiamento punk e dalla voglia di emergere con il proprio stile, unico e già riconoscibile. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla loro carriera e la loro vita privata.

Chi sono i Punkcake: membri e carriera

Gruppo nato nel 2020 dall’unione di Damiano Falcioni e Sonia Picchioni (entrambi cantanti e bassisti), cui si sono aggiunti successivamente Lorenzo Donato (chitarra), Lorenzo Migliore (batteria) e Bruno Bernardon (chitarra), i Punkcake sono nati all’incirca nel 2004 e sono tutti originari della provincia di Arezzo. In particolare, la band è stata messa su a Bucine, anche se i ragazzi vivono tra Montevarchi e San Giovanni Valdarno.

Squadra Manuel Agnelli, X Factor 2024 © Virginia Bettoja

A dare spunto a Damiano e Sonia per la nascita del gruppo è stata la pandemia da Covid. Quel periodo durissimo per l’Italia intera ha spinto i due ragazzi a distrarsi creando qualcosa di bello, e grazie alla passione comune per la musica hanno dato vita a un progetto che, mese dopo mese, è andato espandendosi e delineandosi, fino a diventare la formazione attuale.

Sulla loro carriera prima di arrivare sul palco di X Factor non conosciamo molti dettagli. Sappiamo che hanno avuto l’opportunità di esibirsi in locali e festival, ma non hanno ancora pubblicato un album. Nel talent abbiamo invece già imparato a conoscerli. Sappiamo che hanno superato le Audizioni con una cover di Lamette di Donatella Rettore, hanno superato i Bootcamp con Give Me the Cure dei Fugazi e si sono presi un posto ai Live durante gli Home Visit, esibendosi con I’m Scum degli Idles. Una scelta che gli ha permesso di conquistare la fiducia di Agnelli.

Sai che…

– Sulla loro vita privata non conosciamo molti dettagli, ma sappiamo che Lorenzo Donato dovrebbe avere una fidanzata.

– Il nome del gruppo è un gioco di parole che rimanda ovviamente ai pancake, ma anche alla matrice punk alla base della loro proposta musicale.

– Tra di loro si nasconde un calciatore di talento. Bruno, in particolare, ha avuto una discreta carriera, arrivando a giocare anche con campioni oggi affermati come Calafiori e Udogie.

– Sonia lavora come manager in una catena di fast food, Migliore è uno studente di Infermieristica, Donato è uno studente di filosofia, oltre che un barman, mentre Bruno è uno studente ma non sappiamo in cosa si stia specializzando.

– Su Instagram i Punkcake hanno un account molto seguito, ma sono presenti anche su TikTok.

