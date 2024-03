Chi è Enrico Cremonesi, il maestro delle trasmissioni di Fiorello

Enrico Cremonesi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul compositore che suona nei programmi di Fiorello.

All’anagrafe è conosciuto come Enrico Cremonesi, per tutti è ormai solo il ‘maestro Cremonesi’, reso celebre per tutti gli italiani da Fiorello, che da anni ormai lo ha scelto come compositore per tutte le sue trasmissioni. Ma nella sua carriera non c’è solo lo showman siciliano, ma ancora di più. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua vita artistica e privata.

Chi è Enrico Cremonesi: biografia e carriera

Enrico Cremonesi è nato a Milano il 28 maggio 1969 sotto il segno dei Gemelli. Appassionato di musica fin da bambino, impara molto presto a suonare e cantare, prendendo lezioni di pianoforte a soli quattro anni. Prosegue gli studi pianistici fino all’età adulta, per poi cominciare, a vent’anni, a suonare in tournée con alcuni dei più grandi artisti italiani, tra cui Enrico Ruggeri.

Fiorello

La svolta della sua carriera arriva però dopo aver conosciuto Fiorello. Stringe infatti con quest’ultimo non solo una vera amicizia, ma anche una collaborazione professionale a molti dei suoi programmi più famosi, tra cui Fiorello Show, Non dimenticate lo spazzolino da denti, La febbre del venerdì sera, Stasera pago io e così via.

Proprio in un programma di Fiorello, Stasera pago io… revolution, per la prima volta passa dal ruolo di pianista a quello di direttore d’orchestra. Successivamente, con la sua band lavora alla parte musicale del programma Viva Radio 2, arrangiando anche alcuni dei brani simbolo della trasmissione.

Cosa fa oggi Enrico Cremonesi?

Continua a essere il musicista che collabora con Fiorello in tutti i suoi programmi, tra cui i recenti Edicola Fiore, Viva RaiPlay!, Viva Rai2! e anche Sanremo 2024. Nelle puntate dello show mattutino di Fiore tra l’altro scrive tutti i jingle e le canzoni che vengono poi mandate in onda in ogni appuntamento.

La vita privata di Enrico Cremonesi: moglie e figli

Non conosciamo dettagli sulla vita sentimentale di Cremonesi e non sappiamo se sia sposato, sia fidanzato o sia single.

Sai che…

– Ha collaborato anche con Adriano Celentano, in particolare nello show 125 milioni di caz..te.

– Nel 2003 ha suonato nell’album Che fantastica storia è la vita di Antonello Venditti, in particolare nei brani Ruba e Il sosia.

– Nel 2004 ha curato le musiche del film In questo mondo di ladri di Carlo Vanzina.

– Ha composto la colonna sonora dei Giochi paralimpici di Torino 2006.

– Dove vive Enrico Cremonesi? Non sappiamo dove abiti.

– Non conosciamo il patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Enrico Cremonesi ha un account da diverse centinaia di follower.

