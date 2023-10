Andiamo alla scoperta di una delle voci più interessanti del panorama italiano: Fausto Leali. La carriera, la vita privata e le curiosità del cantante.

Nato a Nuvolento, una piccola città in provincia di Brescia, il 29 ottobre del 1944 sotto il segno dello scorpione, Fausto Leali è una delle voci più interessanti del panorama italiano, che grazie al suo timbro particolare si è guadagnato l’appellativo di negro bianco. Appassionato dei Beatles, nella sua vita ha collaborato con artisti di fama mondiale, da Totò a Mogol. Scopriamo tutto su di lui, fra curiosità e vita privata!

Chi è Fausto Leali: biografia e carriera

Dotato di un talento naturale cristallino, Fausto inizia la propria carriera già a 14 anni nell’orchestra di Max Corradini. Incide il suo primo 45 giri nel 1961 con lo pseudonimo Fausto Denis. Dopo aver lanciato una serie di cover dei Beatles con i Novelty, sceglie di dedicarsi alla musica nera e in particolare al soul. Lancia così nel 1967 il suo primo grande successo, A chi, versione italiana di Hurt di Roy Hamilton, datata 1954.

Debutta a Sanremo nel 1968 con il brano Deborah, che gli permette di classificarsi al quarto posto. Torna sul palco dell’Ariston l’anno dopo con Un’ora fa, che gli permette di confermarsi quarto. Nel 1970 partecipa invece con Hippy. Dopo alcuni anni di minori successi, torna in grande spolvero a Sanremo nel 1987 con il brano Io amo, prodotto e scritto da Toto Cutugno. Ancora una volta ottiene un quarto posto, ma conquista ben due dischi di platino.

Fausto Leali

Presenta quindi l’anno dopo Mi manchi, altra canzone tra le più amate di Fausto Leali. Si tratta del preludio al suo più grande successo. Nel 1989 vince infatti il Festival con il brano Ti lascerò in coppia con Anna Oxa:

I due, dopo aver conquistato il Festival, partecipano all’Eurovision Song Contest con il brano Avrei voluto. In anni più recenti, torna sul palco dell’Ariston nel 2002 in coppia con Luisa Corna, conquistando un altro quarto posto. Partecipa anche nel 2003 con Eri tu e poi nel 2009 con Una piccola parte di te. Cosa fa oggi Fausto Leali? Nel 2020 ha preso parte al Grande Fratello Vip, ma è stato espulso dopo una settimana per essersi lasciato andare a espressioni di stampo razzista, anche se l’artista ha più volte dimostrato di non aver nulla a che fare con il razzismo.

Fausto Leali: la discografia in studio

1964 – Fausto Leali

1966 – Fausto Leali e i suoi Novelty

1968 – Il negro bianco

1970 – Fausto Leali

1971 – Run… Fausto, Run…

1975 – Amore dolce, amore amaro, amore mio

1976 – Io camminerò

1977 – Leapoli

1981 – Un attimo di blu

1988 – Non c’è neanche il coro

1989 – Leali

1992 – Saremo promossi

1994 – Anima nuda

1996 – Non solo blues

1997 – Non solo blues 2

2002 – Secondo me… io ti amo

2006 – Profumo e Kerosene

2009 – Una piccola parte di te

2016 – Non solo Leali

La vita privata di Fausto Leali: moglie e figli

Fausto Leali ha sicuramente avuto una vita privata decisamente movimentata. Sapevate che il cantante si è sposato… ben 3 volte (la prima con Milena Cantù, madre delle sue prime due figlie). Nel 2014 si è sposato con Germana, vocalist che ha ben 30 anni in meno di lui! Dai due precedenti matrimoni invece sono nati i quattro figli di Fausto Leali: Deborah, Samantha, Lucrezia e infine l’unico maschio Francesco Faustino.

Certo, non si può dire che Fausto sia un tipino tranquillo. Anche nel corso dell’ultimo matrimonio, infatti, ha rivelato durante a un’intervista a Barbara D’Urso che inizialmente qualche scappatoia c’è stata. Non era ancora convinto di aver trovato la ragazza giusta, ma alla fine il tempo gli ha dato ragione e così i due si sono uniti in matrimonio.

Fausto Leali e Germana Schena

In realtà, la loro era una “storia” che durava da tempo. Già, perché i due si sono conosciuti già negli anni novanta, quando lei era diventata la sua cantante ufficiale. Ma Fausto era sposato mentre lei, invece, era fidanzata. Per lei arrivò un figlio e a causa della maternità, fu sostituita. Ma quando tornò al suo posto, Fausto era single, e lei anche. E così l’amore sbocciò definitivamente…

Come? Beh, il loro è un amore nato… fra le curve! I due infatti erano a Napoli e dopo aver mangiato una pizza salirono in macchina con amici nei sedili posteriori. Dopo un paio di curve, lui se la acchiappò e la baciò!

La loro relazione prosegue a gonfie vele e Fausto è un marito geloso e possessivo, anche se Germana non gliene dà l’occasione! Inoltre Fausto preferisce tenere la loro vita di coppia fuori dai riflettori, e su Instagram pubblica molti più scatti del suo lavoro e inerenti alla musica!

Sai che…

– Su Instagram Fausto Leali ha un account ufficiale molto seguito.

– Dove vive Fausto? A Lesmo (Monza Brianza). Non sappiamo quanto guadagna.

