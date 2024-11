Lowrah: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante di X Factor conosciuta come Lowrah.

Individuata da molti come una delle favorite per la vittoria finale nell’edizione 2024 di X Factor, Lowrah, o meglio Laura Fetahu, è sicuramente una delle grandi rivelazioni del talent di Sky. Un’artista in grado di stupire per le sue capacità canore ma anche per la fluidità del suo flow. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Lowrah: biografia e carriera

Laura Fetahu è nata nel 2001 a Brugnera, in provincia di Pordenone. Non conosciamo con precisione le sue origini e quelle dei suoi genitori, ma dovrebbero entrambi provenire dall’Albania. Appassionata di musica fin da bambina, ha cominciato molto presto ad avvicinarsi al mondo del ballo e della danza, per poi cominciare da autodidatta a cimentarsi anche nel canto. Con risultati più che incoraggianti.

Squadra Paola Iezzi, X Factor 2024 © Virginia Bettoja

Sulla sua carriera non si conoscono molti dettagli. Prima di entrare nel talent sembra non utilizzasse nemmeno il nome d’arte sfoggiato a X Factor. Ha comunque pubblicato un paio di canzoni prima ancora di partecipare al programma.

Per quanto riguarda il suo percorso nel talent, ha immediatamente sorpreso il pubblico alle Audizioni con il brano Super Bass di Nicki Minaj. Una scelta che ha convinto Paola Iezzi a spendere il suo X Pass. Arrivata ai Bootcamp, ha proposto Boss Bitch di Doja Cat, ancora una volta facendo centro nel cuore della giudice. Agli Home Visit si è quindi giocata il passaggio ai Live sfoggiando un’ottima performance vocale su un brano complicato come If I Were a Boy di Beyoncé, riuscendo anche a emozionare la sua giudice.

La vita privata di Laura Fetahu: fidanzato e figli

Non conosciamo alcun dettaglio sulla sua vita sentimentale e non sappiamo se sia fidanzata o sia single. Al momento sembra concentrata infatti esclusivamente sulla propria carriera nel mondo della musica.

Sai che…

– Ha un fratello minore.

– Non sappiamo se viva ancora a Brugnera o se si sia trasferita a Milano per motivi di lavoro.

– Ha diversi tatuaggi.

– Non abbiamo alcuna informazione sui suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram ha un account da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok è presente, con un account da vera star.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Lowrah, ecco una playlist presente su Spotify: