Quello che non sai su Manuel Agnelli, leader degli Afterhours e giudice di X Factor 2024

Alla scoperta delle curiosità su Manuel Agnelli, cantante degli Afterhours e giudice di X Factor: dagli inizi di carriera al successo.

Lo abbiamo conosciuto come leader degli Afterhours e giudice di X Factor, ma Manuel Agnelli è molto di più. Un producer coi fiocchi, un grande scrittore, un personaggio atipico, eclettico e completo, uno dei veri artisti della nostra musica. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Manuel Agnelli: la biografia e la carriera

Manuel Agnelli è nato a Milano il 13 marzo 1966 sotto il segno dei Pesci. L’artista è cresciuto a Corbetta e si è diplomato all’I.T.A.S. Bonfantini di Novara.

Manuel Agnelli degli Afterhours

La sua carriera è iniziata nel 1985, quando ha fondato gli Afterhours insieme a Lorenzo Olgiati e Roberto Girardi, cui poco dopo si aggiunge Paolo Cantù. La formazione della band cambierà nel corso degli anni Novanta diverse volte, ma Agnelli rimarrà sempre alla guida del gruppo, e darà vita a numerosi album in studio molto apprezzati, specialmente dalla scena rock italiana.

Nel 2009 per la prima volta la band partecipa al Festival di Sanremo con il Il paese è reale, brano premiato con il riconoscimento della critica Mia Martini. Di seguito il video ufficiale di questo pezzo:

Al di là dei suoi numerosi meriti nel mondo della musica, sia con gli Afterhours che in altri progetti, Agnelli è stato apprezzato negli ultimi anni anche come giudice di X-Factor.

Manuel Agnelli a X-Factor

Agnelli è stato uno dei giudici del talent di Sky dal 2016 al 2018. Nelle sue tre edizioni ha guidato la categoria Over, quella dei Gruppi e infine quella delle Under donne. Il suo più grande merito nel corso di queste tre edizioni è stato l’aver lanciato i Måneskin, oggi una delle realtà pop rock più importanti d’Italia. Dopo un anno di pausa, è tornato al tavolo dei giudici anche nel 2020, in una squadra formata da lui, Mika, Emma e Hell Raton. Nello stesso ruolo è stato confermato nel 2021.

Cosa fa oggi Manuel Agnelli

Nel 2021 ha lavorato alla colonna sonora del film Diabolik dei Manetti Bros, vincendo un David di Donatello e un Nastro d’Argento per il brano La profondità degli abissi. Dopo aver condotto un programma radiofonico su Radio24, nel 2022 ha pubblicato per la prima volta un album solista, Ama il prossimo tuo come te stesso. Dopo un anno di grandi soddisfazioni a livello musicale, nel maggio 2024 è stato confermato il suo ritorno al tavolo dei giudici di X Factor.

La vita privata di Manuel Agnelli: moglie e figlia

Personaggio televisivo atipico, Manuel ha spesso tenuto a tenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Da oltre quindici anni la sua compagna è Francesca Risi, per alcuni sua moglie. Ma in realtà Manuel non ha mai confermato le indiscrezioni sul matrimonio. Manuel Agnelli è anche padre: nel 2008 è nata la sua, finora, unica figlia, Emma.

Manuel Agnelli e Francesca Risi

Nel corso di una puntata di X Factor del 2020 ha comunque svelato un dettaglio sulla sua vita sentimentale. Pare che nel 1996 fosse fidanzato con una ragazza che, in un momento di estrema crisi, lo ha lasciato nel bel mezzo di un concerto degli Smashing Pumpkins. Per Agnelli quello è stato uno dei giorni più belli della sua vita.

Chi è Francesca Risi, moglie di Manuel Agnelli

Non conosciamo molti dettagli su Francesca, moglie o compagna del cantautore degli Afterhours. Sappiamo che abita ad Abbiategrasso, ma non conosciamo la sua data di nascita né le sue origini. Per lavoro sembra si occupi di moda e beauty, e sembra anche che curi l’immagine dello stesso Manuel.

Sai che…

– L’album di debutto degli Afterhours, All the Good Children Go to Hell del 1987, è stato valutato da Il Mucchio Selvaggio come uno dei migliori dischi italiani degli anni Ottanta.

– Nel 1989 è stato uno dei co-fondatori dell’etichetta Vox Pop, che produce negli anni Novanta dischi di band come Ritmo Tribale e Casino Royale.

– Manuel Agnelli e la moglie dovrebbero vivere ad Abbiategrasso, in provincia di Milano.

– Non sembra soffrire di qualche malattia particolare.

– Ha spesso praticato sport e ha giocato a pallavolo.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Mina e Patty Pravo.

– Manel Agnelli è alto 1 metro e 83.

– Anche se in molti pensano il contrario, Manuel non è parente di Gianni Agnelli.

– Su Instagram Manuel Agnelli ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

