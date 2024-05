Tutte le curiosità su Justine Mattera, showgirl, cantante e molto altro

Justine Mattera: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla showgirl che si sposò con Paolo Limiti.

Da molti è conosciuta come la “musa” di Paolo Limiti, da tanti come una delle showgirl, attrici e conduttrici televisive più amate nel nostro paese. Non tutti sanno che Justine Mattera, attiva in Italia dal 1994, è stata nella sua lunga carriera anche una cantante. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Justine Mattera: biografia e carriera

Justine Elizabeth Mattera è nata a New York il 7 maggio 1971 sotto il segno del Toro. Dopo aver concluso gli studi in America, si è trasferita nel 1994 in Italia, in particolare a Firenze, per specializzarsi in Lingua e letteratura italiana e Storia dell’arte all’ateneo del capoluogo toscano.

Justine Mattera

Per cercare di mantenersi comincia lavorare in questi anni come modella e cubista, e in una discoteca toscana viene notata dal produttore DJ Joe T. Vannelli. Con quest’ultimo comincia una proficua collaborazione, in particolare come cantante, e incide i suoi primi singoli, tra cui Feel It, brano che ottiene grande successo e si piazza al secondo posto della classifica italiana:

La carriera nel mondo della musica continua, tra alti e bassi, fino ai primi anni Duemila. Contemporaneamente, trasferitasi a Milano, incontra il conduttore Paolo Limiti e viene invitata da quest’ultimo a partecipare a diversi programmi televisivi, a partire dal 1996.

Tra le sue varie esperienze in questi anni si ricordano non solo la conduzione del programma Come Thelma & Louise e quella del programma Slave to the Rhythm su Radio Deejay, ma anche la partecipazione come attrice al film Submerged. Dopo aver debuttato a teatro nella stagione 2003/04 nel musical Victor/Victoria, continua a farsi apprezzare nei primi anni Duemila per diverse apparizioni cinematografiche e non solo.

Nel 2006 è una delle concorrenti del reality La fattoria, in cui arriva terza. Tra un successo televisivo e uno teatrale, entra nel 2009 nel Bagaglino, per partecipare al varietà Bellissima. Nonostante continui da questo momento in avanti a dedicarsi a commedie musicali e musical teatrali, non torna però a lavorare nel mondo della discografia vera e propria.

Cosa fa oggi

Dopo aver pubblicato l’autobiografia Just Me. Quante vite ci stanno in 50 anni? nel 2021, Justine ha proseguito la sua carriera partecipando come concorrente al programma Celebrity Chef di Alessandro Borghese nel 2022 e a Back to School nel 2023.

La vita privata di Justine Mattera: marito e figli

Mattera è stata sposata dal 2000 al 2002 con Paolo Limiti, autore e conduttore televisivo di grande fama. Si è risposata nel 2009 con Fabrizio Cassata, noto imprenditore. Dalla loro unione sono nati i figli Vivienne Rose e Vincent.

Chi è Fabrizio Cassata, il marito di Justine Mattera

Non conosciamo molti dettagli sulla vita privata di Fabrizio Cassata. Non conosciamo la sua data di nascita, ma sappiamo che per lavoro è un manager di Bauer, azienda che si occupa di salute e benessere. Ha molte passioni, tra cui la corsa, la bicicletta e in generale lo sport. Passioni che è riuscito a trasmettere anche alla moglie dopo l’inizio della loro storia d’amore.

Sai che…

– Justine Mattera ha origini italiane.

– È laureata in Letteratura italiana e inglese alla Stanford University.

– Paolo Limiti rimase ammaliato da lei per la sua somiglianza con Marilyn Monroe.

– Nel 2016 ha percorso la mezza maratona di Memphis, come mostrato nel programma di Rete 4 Oltre il limite – Storie di corsa.

– Non soffre di nessuna particolare malattia.

– Su Instagram Justine Mattera ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Ha un account meno seguito invece su TikTok.