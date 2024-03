Santi Francesi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul duo che ha conquistato i giudici di X Factor.

Nuovo talent, nuovo nome. Da Amici a X Factor il salto è stato breve per i Santi Francesi, già protagonisti nel format di Maria De Filippi e riapparsi, con una nuova identità, anche alle audizioni del talent di Sky nell’edizione 2022.

Un’apparizione condita da un primo successo, visto che i due artisti sono riusciti a conquistare la fiducia di tutti e quattro i giudici, fino ad arrivare al trionfo finale. Una vittoria che gli ha aperto le porte per molte altre avventure. Scopriamo insieme alcune curiosità su questo intrigante due di musica pop elettronica capace di farsi apprezzare anche sul palco di Sanremo.

Chi sono i Santi Francesi: biografia e carriera

Per chi ha visto la prima puntata di X Factor 2022 ed è stato un grande fan anche di Amici, l’apparizione dei Santi Francesi avrà dato la sensazione di déja vù. In molti si saranno chiesti: “Ma dove li ho già visti?“. La risposta è proprio ad Amici. Solo che allora si chiamavano The Jab. Era il 2017 e con i due musicisti oggi protagonisti del nuovo progetto era presente anche Davide Buono.

Oggi i Santi sono ‘solo’ Alessandro De Santis e Maria Lorenzo Francese (dall’unione dei loro cognomi è nato il nuovo nome della band) e hanno rinnovato anche il proprio stile. Si sono presentati all’audizione con un inedito, Non è così male, che si basa su un pop di matrice indie elettronico con una verve aggressiva e una discreta originalità.

Non a caso, sorprende Ambra, che fino alla loro apparizione non aveva mai visto qualcuno “arrabbiarsi nel pop“. Forse un’esagerazione, ma che dà il senso dell’impatto avuto con la loro performance, capace di strappare quattro sì.

Assegnati al roster di Rkomi durante i Bootcamp, mostrando grande sicurezza e padronanza i due ragazzi sono riusciti a superare facilmente la seconda fase del talent, e nel testa a testa finale alle Audition hanno convinto il rapper a dagli una possibilità, eliminando i Violet End.

Ai Live con Rkomi ci sono andati loro, e dopo un percorso fatto di tantissimi complimenti e pochi momenti di difficoltà, sono arrivati fino alla finale e hanno conquistato meritatamente la vittoria davanti a Beatrice Quinta e Linda Riverditi. Di seguito il video del loro trionfo:

Cosa fanno oggi i Santi Francesi?

Forti di questo straordinario trionfo, hanno proseguito la loro carriera grazie al contratto che li ha legati a una major, la Sony. E nel 2023 si sono presentati anche in gara alle selezioni di Sanremo Giovani, riuscendo a conquistare la finale del concorso grazie al brano Occhi tristi.

Nella kermesse hanno ben figurato e sono andati vicinissimi a conquistare la vittoria, arrivando secondi alle spalle di Clara Soccini, la cantante e attrice diventata famosa grazie alla serie televisiva Mare fuori. Poco male. Si sono infatti assicurati comunque un posto al prossimo Festival di Sanremo 2024, in cui hanno gareggiato con il brano L’amore in bocca, classificandosi solo al diciottesimo posto in classifica, ma ottenendo grandi riscontri dal pubblico anche nella serata delle cover, condivisa con una rockstar internazionale come Skin.

Sai che…

– Hanno raccontato di essere stati ispirati nel loro cognome dall’abitudine dei francesi di inventare dei santi al solo scopo di festeggiarli.

– Prima di arrivare a X Factor i Santi avevano già pubblicato diversi singoli di discreto successo.

– Su Instagram i Santi Francesi hanno un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Hanno anche degli account individuali. Anche su TikTok hanno un profilo ufficiale molto seguito.

– Per quanto riguarda la loro vita privata, sappiamo che uno dei Santi Francesi, Alessandro De Santis, ha avuto un flirt con Matilde De Angelis. I due starebbero ancora insieme, come testimoniato durante il Festival di Sanremo 2024, in cui l’attrice è apparsa seduta nelle prime file per fare il tifo per il suo amato.

– Nonostante siano già molto famosi, i Santi Francesi non hanno ancora una pagina su Wikipedia.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni dei Santi Francesi, ecco una playlist presente su Spotify:

