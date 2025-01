Clara: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante famosa per la partecipazione a Mare fuori.

Uno dei grandi meriti della serie televisiva Mare fuori è stato senza ombra di dubbio l’aver fatto conoscere a tantissimi fan italiani alcuni artisti di straordinario talento, nomi nuovi non solo nel campo della recitazione, ma anche e soprattutto della musica, come Matteo Paolillo (conosciuto anche come Icaro) e Clara Soccini, in arte Clara. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questa nuova talentuosa cantante.

Chi è Clara: biografia e carriera

Chi è Giulia in Mare fuori? La risposta è semplice. Si tratta dell’attrice e cantante Clara Soccini, classe 1999, nata il 25 ottobre in quel di Varese sotto il segno dello Scorpione. Appassionata di musica fin da bambina, ha iniziato a suonare la pianola a 6 anni, grazie a un regalo del nonno. Da quel momento prosegue nei suoi studi, consapevole di voler inseguire un grande sogno.

Durante gli anni del liceo linguistico prende lezioni di canto e pianoforte. Arrivata al diploma, sceglie di trasferirsi a Milano, nel tentativo di entrare nel mondo dello spettacolo. Inizia così la carriera da modella, che di fatto precede il suo ingresso nel mondo della musica. Durante il primo lockdown, nel 2020, pubblica su Instagram alcuni pezzi, e debutta quindi nel singolo Io e te del rapper Nicola Siciliano.

Forte di questo primo passo, rilascia nei successivi mesi altri singoli, come Freak, Ammirerò e soprattutto Il tempo delle mele, brano prodotto da un grande nome della musica italiana come Michele Canova. Ha quindi fatto il suo esordio come attrice all’interno della terza stagione di Mare fuori.

Nella serie interpreta Giulia, cinica trapper milanese famosa con il nome di Crazy J. Ha potuto nell’occasione anche cantare alcune canzoni scritte realmente da lei, tra cui la famosa Origami all’alba, brano che la unisce al collega Matteo Paolillo.

La sua carriera nel mondo della musica è solo all’inizio, ma è già straordinaria. Dopo aver lanciato un brano con Mr. Rain, Un milione di notti, l’artista riesce infatti ad arrivare tra i finalisti di Sanremo Giovani 2023 con il brano Boulevard e si gioca con altri 11 giovani cantanti uno dei tre posti per entrare nel cast dei Big del Festival di Sanremo 2024.

Nonostante il livello altissimo dei suoi rivali, la giovane artista varesina riesce a conquistare uno straordinario successo, ottenendo non solo la vittoria, ma anche un posto tra i big a Sanremo. Alla kermesse partecipa con il brano Diamanti grezzi e ha l’onore di aprire addirittura la prima serata, un compito non semplice per una ragazza così giovane.

In un’intervista a Fanpage, la cantante mette in parallelo questa esperienza con quella di Mare fuori: “Crazy J ricorda la me adolescente, fino a un po’ di anni fa facevo fatica a capire certe cose che sono accadute. Ricevo tanto affetto da parte delle persone per il mio ruolo, commenti positivi, come chi fa riferimento a una scena nella serie in cui dico ‘questa canzone è perfetta per Sanremo’, e alla fine ci sono andata davvero. Il cast è stato molto dolce“.

A Sanremo, con la sua Diamanti grezzi, conquista sia il pubblico più giovane che quello più esperto, vincendo il premio Enzo Jannacci per la migliore interpretazione e il premio rivelazione Siae Roma videoclip 2024.

Poco dopo fa quindi il suo debutto con l’album Primo, e successivamente dà il via al suo primo tour estivo, esibendosi anche nei principali festival italiani e venendo confermata da Amadeus nel cast della prima edizione del Suzuki Music Party.

Cosa fa oggi Clara

Forte del successo di del suo primo album e della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, Clara ha ottenuto una grande riconferma da parte di Carlo Conti. Il direttore artistico che ha raccolto l’eredità di Amadeus l’ha infatti voluta nel cast anche nell’edizione 2025.

La vita privata di Clara: chi è il fidanzato

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, si vociferava qualche tempo fa che avesse avuto un flirt, o poco più, con Sangiovanni. I due hanno però smentito la notizia.

Da diversi anni sembra in realtà che Clara sia fidanzata con Jacopo Neri, un suo coetaneo che vive a Milano, cercando però di rimanere lontano dai riflettori e dal mondo dello spettacolo. Non conosciamo i dettagli della loro storia, ma dovrebbe essere iniziata nel novembre 2022.

– La sua Il tempo delle mele è ispirata al film cult di Sophie Marceau.

– Dove vive Clara, si chiedono in molti. Per il momento non lo sappiamo, ma dovrebbe vivere a Milano, al città in cui ha iniziato la sua carriera.

– Nel 2024 è stata scelta come ambasciatrice della campagna pubblicitaria di Yamamay, ma anche di altri marchi prestigiosi come Motorola.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Clara ha un account ufficiale da diverse centinaia di migliaia di follower.

– Clara è ancora più famosa su TikTok grazie al suo profilo ufficiale.

