Vincitrice di Sanremo nel 1998, Annalisa Minetti è una delle artiste più versatili della nostra musica e non solo. Scopriamo tutto sulla sua carriera e la sua vita privata.

Annalisa Minetti è una straordinaria cantante e atleta, famosa per la vittoria a Sanremo nel 1998, ma anche per i successi nell’ambito dello sport paralimpico e per i tanti impegni benefici cui ha prestato il proprio entusiasmo, Annalisa è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua carriera, la sua vita privata e alcune curiosità.

Chi è Annalisa Minetti: biografia e carriera

Nata a Rho il 27 dicembre 1976 sotto il segno del Capricorno, Annalisa da bambina studia danza classica. A 18 anni le viene diagnosticata la retinite pigmentosa e la degenerazione maculare. Per via di questi mali, ancora giovanissima Annalisa diventa cieca. Il deficit visivo non le impedisce però di inseguire ancora i propri sogni. Vince quindi Miss Lombardia e strappa il pass per Miss Italia, dove si classifica come settima.

Annalisa Minetti

Il suo primo album, Treno blu, arriva nel 1998, ed è subito un successo. L’anno dopo pubblica Qualcosa di più, disco cui prendono parte artisti del calibro di Dodi Battaglia, Eros Ramazzotti, Ivana Spagna e Biagio Antonacci. Gli anni Duemila sono caratterizzati da numerose iniziative nel mondo della televisione e della musica, tra cui il megaconcerto Amiche per l’Abruzzo del 21 giugno 2009 organizzato da Laura Pausini.

A toglierle tempo per la carriera musicale è l’inizio nel 2001 di quella sportiva. Annalisa si dedica infatti all’atletica leggera (e non solo). Nel suo palmares una medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Londra, un oro ai Mondiali e un bronzo agli Europei.

Annalisa Minetti a Sanremo

Le più grandi soddisfazioni musicali per Annalisa Minetti sono arrivate a Sanremo. Nel 1998 ha partecipato al 48° Festival con il brano Senza te o con te. In quell’edizione il regolamento prevedeva che i primi tre classificati tra i Giovani arrivassero a competere in finale con i Big. Annalisa riesce così nell’impresa record di vincere la competizione tra le Nuove Proposte e aggiudicarsi alla fine anche il Festival di Sanremo dei Big.

Torna al Festival nel 2005, stavolta in coppia con Toto Cutugno, con il brano Come noi nessuno al mondo. I due artisti arrivano secondi nella classifica generale e primi in quella ‘Classic’. La sua ultima apparizione sanremese risale al 2008, quando è ospite nella serata dei duetti proprio di Toto Cutugno. I due si esibiscono con Un falco chiuso in gabbia.

Riascoltiamo Senza te o con te di Annalisa Minetti:

Cosa fa oggi Annalisa Minetti?

Nel 2022 è tornata a cantare, interpretando il brano Io con me, colonna sonora del film di Enrico Vanzina Tre sorelle. Nello stesso anno ha preso parte, con Luisa Corna, all’Hit Parade Summer Tour di Demo Morselli e Marcello Cirillo.

Dopo aver debuttato come regista del video del suo singolo Déjà vu, nel 2023 è tornata a cantare, pubblicando i brani Nevica e Blu con il rapper Fre. Ha quindi preso parte al programma BellaMa’ su Rai 2 con una rubrica tutta sua.

Annalisa Minetti: la discografia in studio

1998 – Treno blu (Tren azul per il mercato sudamericano)

1999 – Qualcosa di più

2009 – Questo piccolo grande amore

2012 – Nuovi giorni

La vita privata di Annalisa Minetti: marito e figli

Annalisa Minetti è laureata in scienze motorie e scienze della comunicazione e vive a Roma. Il suo primo marito è stato Gennaro Esposito, ex calciatore con cui si è unita il 7 giugno 2002 e si è separata nel 2013. Dalla loro relazione è nato Fabio, primo figlio di Annalisa Minetti.

Il 9 ottobre 2016 si sposa con Michele Panzarino, un professore e ricercatore scientifico. Dalla loro relazione nasce il 29 marzo 2018 una bambina, Elèna Francesca.

Sai che…

– Nonostante sul web siano nate diverse leggende al riguardo, Annalisa non ha un figlio autistico.

– Annalisa Minetti ci vede? La risposta è no. Dal 2021 utilizza però un sistema di visione artificiale che le permette di riconoscere volti, denaro, colori, codici a barre, testi e molto altro.

– Il suo esordio discografico avviene con il gruppo Perro Negro. La band prova a partecipare a Sanremo Giovani, ma viene eliminata nella selezione autunnale.

– È stata la prima ragazza cieca al mondo a partecipare a un concorso di bellezza.

– Nel 2004 ha partecipato alla prima edizione di Music Farm.

– Non si conoscono i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Ha partecipato alla settima edizione di Tale e Quale show, arrivando seconda e vincendo la categoria Donne. Tra le sue interpretazioni LP, Céline Dion e Mia Martini.

– Nel 2013 è stata nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

– Annalisa Minetti è alta 1 metro e 80.

– Su Instagram Annalisa Minetti è presente con un account da migliaia di follower. Non ha invece un profilo su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Annalisa Minetti, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2023 - NM