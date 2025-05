Chi è Mariam Shengelia, la cantante georgiana dell’Eurovision 2025

Mariam Shengelia: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante georgiana di Freedom all’Eurovision.

È stata l’ultima cantante ufficializzata dell’Eurovision Song Contest 2025, e forse anche per questo una delle più attese. Si tratta di Mariam Shengelia, artista georgiana protagonista a Basilea con il brano Freedom. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Mariam Shengelia: biografia e carriera

Mariam Shengalia è nata a Mingrelia, sul Mar Nero, il 14 maggio 2002 sotto il segno del Toro. Appassionata di musica, fino ai 10 anni cresce a Tbilisi, la capitale della Georgia, per poi trasferirsi con la sua famiglia a Zugdidi, non lontano dal luogo in cui è venuta al mondo.

Appassionata di canto, dopo aver concluso gli studi decide di tornare a Tbilisi per formarsi al Conservatorio statale, in particolare specializzandosi in performance vocale e teoria musicale.

Pronta a mettersi alla prova su un palcoscenico importante, nel 2018 decide di partecipare al talent X Factor Georgia, arrivando fino alle semifinali. Un anno dopo arriva sesta al Geostar, lo show per selezionare il rappresentante dell’Eurovision.

Nello stesso periodo continua la sua carriera, nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia da Covid, e nel 2021 si fa apprezzare dal pubblico in un altro talent, The Voice Sakartvelo, in cui arriva nuovamente alle semifinali.

Sempre pronta a mettersi in gioco, nel 2025 raggiunge il secondo posto nella versione georgiana di Ballando con le stelle. Si prende però la sua rivincita nel mese di marzo, quando viene annunciata dalla Georgia come rappresentante del paese all’Eurovision Song Contest di Basilea con il brano Freedom.

La vita privata di Mariam Shengelia: fidanzato e figli

Sulla vita sentimentale di Mariam Shengelia non abbiamo alcuna informazione. Non sappiamo se sia fidanzata o sia single.

Sai che…

– Fa parte del gruppo georgiano Mix2ura.

– Ha avuto fin da subito varie influenze musicali, dal pop al soul, fino ad arrivare al jazz.

– Pur essendo georgiana, ha una grande passione per l’Italia, come dimostrato da un suo recente viaggio a Roma.

– Non sappiamo dove abiti attualmente.

– Sui suoi guadagni e il suo patrimonio non abbiamo alcuna informazione.

– È stata al centro di una polemica in Georgia per aver supportato pubblicamente il partito Georgian Dream attualmente al potere.

– Su Instagram Mariam ha un account da decine di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

