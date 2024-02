Chi è Pierpaolo Pretelli, il velino e dj protagonista a Tale e quale show

Pierpaolo Pretelli: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul dj, cantante e modello protagonista a Tale e quale show.

Protagonista del piccolo schermo, del mondo della musica, del mondo dei social e anche dei reality show, Pierpaolo Pretelli è da tempo un personaggio amato dal pubblico italiano. E non solo da chi segue assiduamente il mondo del gossip. Appassionato anche di musica, cantautore e dj, non solo per hobby, ha già vissuto una carriera ricca di successi, e molti altri potrebbero ancora arrivare nei prossimi anni. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Pierpaolo Pretelli: biografia e carriera

Pierpaolo Pretelli è nato a Maratea, città di mare in provincia di Potenza, il 31 luglio 1990 sotto il segno del Leone. Diplomatosi al liceo scientifico, nel 2009 si trasferisce a Roma per proseguire gli studi, scegliendo la facoltà di Giurisprudenza. Più che gli studi, nel suo futuro Pierpaolo però vede altro. Le sue velleità sono artistiche: punta a diventare un attore, un modello o un cantante.

Pierpaolo Pretelli

La sua prima apparizione televisiva arriva nel 2013, quando appare nel ruolo di modello nel programma I migliori anni di Carlo Conti, per poi diventare un ‘velino’ di Striscia la notizia. Qualche anno dopo guadagna ulteriore popolarità partecipando a Temptation Island VIP, a Uomini e Donne e ad altri show di questo tipo.

Nel 2020 è protagonista nel Grande Fratello Vip, e l’anno dopo prende parte per la prima volta a Tale e quale show, diventando uno dei concorrenti più amati dal pubblico.

Cosa fa oggi Pierpaolo Pretelli?

Negli ultimi anni ha cominciato a farsi spazio anche nel mondo della musica, come cantautore e come dj, in particolare duettando con Georgina sia nel brano Rondini che ne L’estate più calda. Nel 2024 è quindi tornato a Tale e quale show – Sanremo Edition.

La vita privata di Pierpaolo Pretelli: moglie e figli

Protagonista in televisione, Pretelli si è fatto apprezzare anche dagli appassionati di gossip per una vita sentimentale molto movimentata. A lungo è stato fidanzato con la modella Ariadna Romero, madre del suo primo figlio, Leonardo.

La loro storia finisce nel giro di pochi anni, ma i due restano in buoni rapporti. Dopo aver frequentato per un periodo Ginevra Lambruschi (ex di Stash), nel 2020 ha conosciuto Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip e insieme hanno iniziato una splendida relazione.

Sai che…

– Ha un fratello minore di nome Giulio.

– Per mantenersi ha lavorato anche come cameriere.

– Dove vive Pierpaolo Pretelli? Si è trasferito a Roma dopo il diploma, ma non sappiamo se oggi abiti ancora nella Capitale o si sia trasferito a Milano.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Pierpaolo Pretelli ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account molto seguito.

