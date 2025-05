Chi è Erika Vikman, la cantante finlandese dell’Eurovision 2025

Erika Vikman: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante finlandese di Ich komme all’Eurovision.

La Finlandia punta sul tango per l’Eurovision Song Contest 2025. Sembra incredibile, ma l’artista selezionata per rappresentare il paese finnico è infatti una delle massime rappresentanti del cosiddetto Finnish tango, la versione locale del noto genere argentino, anche in anni recenti si è sempre più spostata verso la disco e il pop, grazie anche a brani come Cicciolina. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata della cantante di Ich komme.

Chi è Erika Vikman: biografia e carriera

Erika Susanna Vikman è nata il 20 febbraio 1993 sotto il segno dei Pesci a Tampere, in Finlandia. Cresciuta in altre città finniche, si appassiona presto alla musica grazie alla madre, una cantante di tango finlandese. Durante l’adolescenza partecipa per la prima volta a una competizione di tango, vincendo. Dopo aver studiato canto pop e jazz al Pirkanmaa Music College, decide quindi di dare inizio alla sua carriera nel mondo della musica.

In particolare, nel 2013 viene selezionata come protagonista della versione finnica del talent Idols. Alla fine del programma non riesce però ad arrivare alla vittoria. Si fa però conoscere come stella emergente del tango finlandese, e non a caso nel 2015 prende parte al festival Tangomarkkinat, arrivando al secondo posto. La vittoria è rinviata solo di un anno: nel 2016 riesce infatti a conquistare il titolo di Tango Queen of Finland.

Firma quindi un contratto con la Sony Music e nel 2017 fa i suo debutto con un primo singolo Ettei mee elämä hukkaan. La svolta della sua carriera arriva però quando, nel 2020, si allontana dal tango per avvicinarsi al pop.

Firmato un nuovo contratto con la Warner Music Finland, partecipa all’Uuden Musiikin Kilpailu 2020, il programma per scegliere il rappresentante della Finlandia all’Eurovision. Nell’occasione presenta il brano Cicciolina, ispirato proprio all’attrice pornografica italiana. Nonostante il brano sia uno dei più amati dal pubblico, chiude la competizione al secondo posto, a causa del voto della giuria, che di fatto le impedisce di conquistare la vittoria.

Il singolo viene però presto lanciato in radio e sale fino al primo posto della classifica locale, rendendo Vikman una vera stella della musica finlandese. L’anno dopo fa il suo debutto discografico con un album eponimo, senza riscuotere però lo stesso successo dell’anno precedente. Alla ricerca di un rilancio, nel 2022 partecipa a un altro talent, Vain elämää, senza arrivare alla vittoria.

Cosa fa oggi Erika Vikman

Alla ricerca di un nuovo trampolino che possa permetterle di diventare famosa a livello mondiale, nel 2025 Erika decide di mettersi in gioco nuovamente per l’Eurovision, e stavolta con il brano Ich komme vince l’Uuden Musiikin Kilpailu 2025, strappando un biglietto per Basilea.

La vita privata di Erika Vikman: fidanzato e figli

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Erika, sappiamo che dal 2016 al 2020 ha avuto una storia con un collega finlandese, il cantante Danny. La relazione è ormai terminata, ma ha fatto molto discutere, visto che Danny è più grande di Vikman di oltre cinquant’anni.

Nel 2020, dopo la fine di questa relazione, la cantante finnica ha comunque fatto coming out e ha ammesso di essere bisessuale.

Sai che…

– Ha una sorella, Jennika, a sua volta cantante.

– Fino alla fine della sua relazione con Danny ha vissuto con lui a Kirkkonummi. Oggi potrebbe essersi spostata in un’altra città finlandese.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

