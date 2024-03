Sapevi che il figlio di Raul Cremona è uno dei dj italiani più famosi in assoluto?

Andiamo alla scoperta di Kremont, uno dei dj milanesi più famosi al mondo, figlio del celebre comico Raul Cremona.

Joe Kremont, alias Giordano Cremona, è uno dei due membri del duo Merk & Kremont, coppia di dj milanesi completata da Federico Mercuri. Inclusi nel 2014 nella lista dei migliori 100 dj al mondo dalla prestigiosa rivista DJ Magazine, sono saliti alla ribalta delle cronache musicali con singoli di successo come Sad Story e la recente Hands Up. Andiamo alla scoperta del talentuoso figlio del comico Raul Cremona.

Chi sono Merk & Kremont

Federico Mercuri e Giordano Cremona, in arte Merk & Kremont, hanno iniziato fin dalle prime fasi della loro carriera a farsi notare per una ricerca musicale inconsueta e molto interessante. Tra i grandi nomi che presto hanno tenuto d’occhio il duo milanese ricordiamo il compianto Avicii, Steve Angello e Bob Sinclar. Con quest’ultimo, nel 2016, Merk & Kremont firmano nel 2016 la loro prima grande collaborazione per il remix del brano Someone Who Needs Me.

Merk and Kremont

Dopo aver prodotto brani per nomi altisonanti come Rovazzi (Andiamo a comandare e Tutto molto interessante), Il Pagante e Gianluca Vacchi, i due giovani dj lanciano la loro prima vera hit nel 2017: si tratta di Sad Story (Out of Lack), disco di platino FIMI. Il successo radiofonico arriva però solo nel 2018. Il 6 aprile esce infatti Hands Up, brano in collaborazione con il gruppo statunitense DNCE, uno dei brani più popolari dell’estate e non solo.

Chi è Joe Kremont, il dj figlio di Raul Cremona

Della vita privata di Kremont, ovvero Giordano Cremona, si conoscono pochi dettagli, quelli rinvenibili attraverso i suoi canali social. La sua data di nascita completa non la conosciamo, ma sappiamo che è nato il 7 febbraio. Il giovane dj è infatti piuttosto schivo, seppur simpatico come il padre Raul Cremona, celebre comico, illusionista e attore italiano, arrivato al successo anche grazie al programma televisivo ‘Zelig’. I due, secondo quanto si ricava dalla loro storia sui social, sono tra l’altro legati da un rapporto splendido.

La vita privata di Kremont: chi è la fidanzata?

Dalle foto pubblicate sui suoi social si scopre che Giordano sembra sia fidanzato con Jenny Daniela Salazar, un’ex studentessa della Bocconi. I due amano viaggiare e fotografarsi in giro per il mondo tutte le volte che ne hanno l’occasione. Non sappiamo però se stiano ancora insieme.

Sai che…

– Dove vive Kremont? Dovrebbe essere rimasto ad abitare a Milano.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni attuali.

– Su Instagram Joe Kremont ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Su TikTok per ora ha invece un account solo con Merk.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Merk & Kremont, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM