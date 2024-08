Chi è Joe Jonas, il leader dei Jonas Brothers

Joe Jonas: la carriera, la vita privata e le curiosità sull’artista dei Jonas Brothers sposato con l’attrice di Game of Thrones Sophie Turner.

Joe Jonas è uno degli artisti più amati al mondo. Leader dei Jonas Brothers, uno dei gruppi musicali lanciati dalla Disney, e anche dei DNCE, ha pubblicato nella sua carriera una lunga serie di hit, conquistando il cuore di milioni di fan. Andiamo a scoprire le curiosità sulla carriera e la vita privata dell’artista.

Chi è Joe Jonas: biografia e carriera

Joseph Adam Jonas è nato a Casa Grande, in Arizona, il 15 agosto 1989 sotto il segno del Leone. Figlio di un musicista ed ex ministro in una chiesa delle Assemblee di Dio, è cresciuto in una famiglia cristiana, innamorandosi fin da giovane della musica.

Joe Jonas

Nel 2006 il presidente della Columbia Records decide di lanciare un gruppo formato dai fratelli Joe, Kevin e Nick Jonas. Nascono così i Jonas Brothers. Il loro primo album, It’s About Time, esce l’8 agosto. Piano piano i loro brani diventano dei successi, e i Jonas conquistano le classifiche di tutto il mondo fino al 2013, quando annunciano lo scioglimento della band.

L’11 ottobre 2011 Joe ha pubblicato il suo primo album solista, Fastlife, anticipato da due singoli di come See No More e Just in Love. Non ha ottenuto grande successo, ma è servito per mostrtare il suo potenziale al di fuori della band. Nel 2015 forma quindi un nuovo gruppo, i DNCE, con Jack Lawless, JinJoo Lee e Cole Whitte. Il loro debutto è il brano Cake by the Ocean, che trascina al successo l’EP SWAAY.

Nel 2019 è tornato insieme ai fratelli Kevin e Nick, ridando vita a uno dei gruppi più amati degli anni Duemila per la gioia di milioni di fan in tutto il mondo.

Cosa fa oggi Joe Jonas

Negli ultimi anni, avendo ripreso la carriera insieme ai fratelli, ha messo in pausa, almeno momentaneamente, ogni altro side project o progetto da solista, e si è esibito nuovamente in giro per il mondo.

La discografia in studio da solista

2011 – Fastlife

La vita privata di Joe Jonas: moglie e figli

Per diverso tempo Joe è stato fidanzato con Demi Lovato, co-star di Camp Rock. Ha avuto però altre frequentazioni, come quelle con AJ Michalka, Taylor Swift e Camilla Belle. Tra i suoi flirt c’è stata anche la top model Gigi Hadid. Il suo vero grande amore è però l’attrice Sophie Turner. I due si sono fidanzati ufficialmente il 15 ottobre 2017, per sposarsi a sorpresa a Las Vegas il 1° maggio 2019. Circa due mesi dopo si sono risposati ufficialmente in Francia. Il 22 luglio 2020 è nata la loro prima figlia, Willa.

Nel luglio del 2022 è nata la loro seconda volta. Improvvisamente, nel settembre 2023, dopo quattro anni di matrimonio, i due hanno però deciso, di comune accordo, di rivelare la fine del loro rapporto. Un annuncio ufficiale dato pubblicamente per evitare speculazioni.

Dopo la fine della storia con Sophie, è stato avvistato nel 2024 in compagnia della modella Stormi Bree.

Sai che…

– Ha dichiarato di credere in Dio, ma di non essere religioso in alcun modo.

– Joe Jonas ha origini italiane, si chiedono in molti. Sembra proprio di no.

– Joe è alto 1 metro e 70.

– Ha una casa a Toluca Lake, in California, ma non sappiamo se la sua residenza sia lì.

– Il suo patrimonio era stimato, pochi anni fa, sui 18 milioni di dollari.

– Su Instagram Joe Jonas è una grandissima star da milioni e milioni di follower. Anche su TikTok ha un account da vera star.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Joe Jonas, ecco una playlist presente su Spotify: