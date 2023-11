Kevin Jonas: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul più grande dei tre fratelli che formano i Jonas Brothers.

Se Joe e Nick sono i due Jonas Brothers più ‘mediatici’, uno dei segreti del grande successo della band formata dai fratelli Jonas va rintracciato proprio nel maggiore dei tre fratelli: Kevin Jonas. Un chitarrista, pianista e cantante dotato di un grande talento, anche se mai messo a frutto per il proprio tornaconto personale.

Non a caso, è stato l’unico a non intraprendere una carriera da solista, almeno per ora. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Kevin Jonas: biografia e carriera

Paul Kevin Jonas II, questo il nome completo di Kevin Jonas, è nato a Teaneck, nel New Jersey, il 5 novembre 1987 sotto il segno dello Scorpione. Figlio primogenito di Denise e Paul Kevin Jonas Senior, si è appassionato molto presto alla musica. In particolare, il suo primo amore arriva da bambino per la chitarra, strumento studiato per caso attraverso un manuale. Solo in seguito ha scelto di dedicarsi anche al canto.

Kevin Jonas

Fin da bambino si fa spazio nel mondo dello spettacolo, registrando diverse pubblicità per la televisione ed esibendosi con il padre in una canzone a soli otto anni. Il brano in questione è I am amazed. Non riesce a conquistare il cuore del pubblico, e nemmeno del presidente della Columbia Records. Quest’ultimo però si innamora della voce di Kevin, e decide di inserirlo nel proprio roster.

Non da solo però. Il numero uno della Columbia sceglie infatti nel giro di pochi giorni di scommettere anche sui suoi fratelli. Nascono così i Sons of Jonas, presto diventati Jonas Brothers, nome con cui ancora oggi sono conosciuti in tutto il mondo.

I tre fratelli debuttano nel mondo della musica nell’agosto del 2006 con l’album It’s About Time. L’inizio non è immediatamente incoraggiante, ma quando nel 2007 arriva la firma con la Hollywood Records e l’uscita dell’omonimo secondo album, il successo arriva rapidamente: l’album arriva fino alla posizione numero 4 nella Billboard 200.

Di seguito il video della loro S.O.S.:

La svolta è arrivata e da quel momento i Jonas Brothers conquistano risultati straordinari, fino alla separazione improvvisa del 2013.

Dopo sei anni in cui Nick e Joe si sono dedicati ai rispettivi progetti solisti o alternativi, nel 2019 Kevin è tornato nuovamente a unire le forze con i suoi fratelli. Il grande ritorno in scena è arrivato con l’album Happiness Begins, anticipato dal singolo Sucker. E da allora i tre non si sono più fermati e ancora oggi sono una delle band di maggior successo in tutto il mondo.

La vita privata di Kevin Jonas: moglie e figlie

Kevin si è sposato il 19 dicembre 2009 con Danielle Deleasa, attrice e volto noto della tv in America. Nell’occasione i suoi testimoni furono, ovviamente, i fratelli Joe e Nick.

Il 2 febbraio 2014 è nata la loro prima figlia, Alena Rose, seguita un paio d’anni dopo, il 27 ottobre, da Valentina Angelina.

Sai che…

– Kevin ha origini italiane, irlandesi, tedesche e nativo americane.

– I Jonas Brothers devono il loro successo all’apparizione come guest star in Hannah Montana e alla serie Camp Rock della Disney.

– La vita coniugale di Kevin Jonas è stata raccontata nel programma televisivo Married to Jonas.

– Su Instagram Kevin Jonas ha un account ufficiale da diversi milioni di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale molto seguito.

