Chi è Pat Metheny, eclettico chitarrista jazz

Pat Metheny: la carriera, la vita privata e le curiosità sul chitarrista jazz che ha fatto la collezione di Grammy.

Tra i nomi che hanno fatto grande la chitarra nel mondo del jazz, oltre ai vari Django Reinhardt e George Benson, c’è anche Pat Metheny. L’unicità di Pat sta nell’essere riuscito, tra l’altro, a rendere popolare un genere che raramente è arrivato al grande pubblico. Andiamo alla scoperta della vita e delle curiosità sul chitarrista americano.

Chi è Pat Metheny: biografia e carriera

Patrick Bruce Metheny è nato a Lee’s Summit, in Missouri, il 12 agosto 1954 sotto il segno del Leone. Chitarrista fin di grande talento fin da giovane, diventa presto insegnante all’Università di Miami e al celebre Berklee College of Music di Boston. Pubblica il primo album nel 1975 insieme al mitico Jaco Pastorius, il più grande bassista di sempre.

Chitarra rock and roll

Dall’anno dopo dà inizio all’avventura del Pat Metheny Group, una band che manterrà negli anni parallela alla sua attività da solista. Al suo fianco nel gruppo c’è il fido tastierista Lyle Mays. Negli album il chitarrista si è sempre occupato delle melodie, lasciando a Mays le armonie, spesso raffinate e complesse.

La grandezza di Metheny e del suo gruppo è stata la capacità di raggiungere il grande pubblico quasi senza cedere a compromessi commerciali. Di seguito un esempio della sua musica: First Circle.

Cosa fa oggi Pat Metheny

Nonostante gli anni stiano passando, Pat continua a essere il leader del gruppo che porta il suo nome, con cui si esibisce periodicamente in tutto il mondo. Ha rallentato invece l’attività discografica.

Pat Metheny: la discografia in studio

1976 – Bright Size Life

1977 – Watercolors

1979 – New Chautauqua

1980 – 80/81

1992 – Secret Story

1994 – Zero Tolerance for Silence

2003 – One Quiet Night

2010 – Orchestrion

2011 – What’s It All About

2020 – From This Place

2021 – Road to the Sun

La vita privata di Pat Metheny: moglie e figli

La moglie di Pat Metheny è Lafita Metheny. I due hanno avuto tre figli: Nicolas Djakeem, Jeff Kaiis e Willow.

Sai che…

– Ha vinto 3 dischi d’oro e 20 Grammy Award, numeri importanti per un artista jazz.

– Pat è stato tra i primi ha esplorare le immense potenzialità del synth per chitarra.

– Ha avuto in passato una storia con l’attrice brasiliana Sonia Braga.

– Vive a New York.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Pat aveva suonato in tour con Pino Daniele nel 1995 stringendo un bel rapporto professionale e umano. Più volte ha dichiarato che gli sarebbe piaciuto stringere di più la sua conoscenza.

– Su Instagram Pat Metheny ha un account ufficiale molto seguito dagli amanti della sua musica.

– Ha collaborato con David Bowie nella celebre This Is Not America.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Pat Metheny, ecco una playlist presente su Spotify: