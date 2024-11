Chi è Pablo Murphy, il cantante di X Factor con un passato ad Amici

Pablo Murphy: la carriera, la vita privata e tutti i dettagli sul cantante protagonista di X Factor 2024 nel team di Paola Iezzi.

C’è anche un artista italo-scozzese tra i grandi protagonisti dell’edizione 2024 di X Factor. Un talento grezzo pronto a conquistare il pubblico, dopo essere riuscito ad ammaliare uno dei giudici del talent, Paola Iezzi. Si chiama Pablo Murphy e in poche apparizioni all’interno del programma televisivo è già riuscito a diventare uno dei personaggi più interessanti. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Pablo Murphy: biografia e carriera

Non conosciamo la data precisa di Pablo Murphy, ma sappiamo che è un classe 2003. Sappiamo che si è appassionato alla musica fin da bambino, grazie anche all’influenza del papà, che gli ha sempre fatto ascoltare i suoi cd rock anni Ottanta e Novanta, facendo nascere in lui l’amore per delle ‘schitarrate’ grezze da vero rockettaro.

Squadra Paola Iezzi, X Factor 2024 © Virginia Bettoja

Dopo aver suonato per qualche tempo in una band romana, ha deciso di mettersi in proprio nel 2023, avviando il suo percorso da solista. Ha quindi provato a trovare la sua strada all’interno di Amici di Maria De Filippi, senza riuscire però ad arrivare al serale.

Pronto a tutto pur di raggiungere il successo, si è quindi presentato in un altro talent, X Factor, e qui è riuscito a fare centro, almeno nel cuore di Paola Iezzi. Si è presentato infatti alle Audizioni con una sua versione di SOS degli ABBA, ottenendo il pass per la fase successiva. Ai Bootcamp ha ancora una volta sorpreso tutti con Another Day in Paradise di Phil Collins. A un passo dai Live, durante gli Home Visit ha quindi dimostrato tutto il suo talento con una splendida versione di Friday, I’m in Love. In questo modo è riuscito ad arrivare alla fase finale del programma, pronto a giocarsi le sue chance per la vittoria.

La vita privata di Pablo Murphy: fidanzata e figli

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo molti dettagli. Non ha figli e al momento non sappiamo se sia fidanzato o sia single.

Sai che…

– La mamma di Pablo Murphy era una donna famosa, ma purtroppo è scomparsa quando il giovane Pablo aveva solo 11 anni. Si chiamava Laura Carbonelli ed era una cantante e musicista con un passato anche in Rai.

– Conosciamo qualche dettaglio sui genitori di Pablo, ma non sappiamo chi sia il padre, uomo di origini scozzesi. Sappiamo però che l’artista italo-scozzese ha due fratelli, Alicia ed Estevan.

– Vive a Marino, nei Castelli Romani.

– Su Instagram Pablo Murphy ha un account da migliaia di follower. Ha un account molto seguito anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Pablo Murphy, ecco una playlist presente su Spotify: