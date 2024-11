Chi è Danielle, cantautore della squadra di Manuel Agnelli a X Factor 2024

Danielle: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore protagonista a X Factor 2024 con Manuel Agnelli.

Meno giovane di altri, ma non meno talentuoso, Danielle è uno dei protagonisti di X Factor 2024 con maggior esperienza. Scelto da Manuel Agnelli per la sua squadra ai Live, ha dimostrato fin dalle prime battute di avere le carte in regola per poter fare molta strada all’interno del talent, e non solo. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Danielle: biografia e carriera

Daniel Gasperini, questo il vero nome di Danielle, è nato probabilmente in Romagna nel 1994 o nel 1995, ma non conosciamo la data di nascita ufficiale né altri dettagli. Sappiamo però che è cresciuto a Pesaro e che proprio nella città marchigiana ha sviluppato la sua passione per la musica, suonando fin da ragazzo con alcune band.

Manuel Agnelli, Danielle, X Factor 2024 © Virginia Bettoja

Tra i gruppi con cui si è esibito si possono ci tare i Tangerine Stones, i Camillas, i Crema, i Koko Moon e gli Auroro Borealo. Proprio con una di queste formazioni, i Camillas, aveva già provato a farsi notare all’interno di uno show televisivo, Italia’s Got Talent.

Nel 2022 ha avviato la sua carriera solista, pubblicando dopo poco tempo il suo primo album, Sì, adesso mi sveglio. Ha quindi scelto di regalarsi un nuovo trampolino di lancio e ha deciso di partecipare a X Factor. Mai scelta si è rivelata più corretta.

Alle Audizioni Danielle è riuscito infatti a mostrare fin da subito il suo talento, ottenendo quattro ‘sì’ con la riproposizione di un classico di Rino Gaetano, Sfiorivano le viole. Durante i Bootcamp ha convinto Agnelli con Il mare d’inverno di Loredana Bertè. Si è quindi giocato l’accesso ai Live durante gli Home Visit, rischiando con Amarsi un po’ di Lucio Battisti. Ma la fortuna aiuta gli audaci e anche stavolta ha fatto centro, diventando in automatico uno dei protagonisti più attesi per gli appuntamenti dal vivo del talent.

La vita privata di Danielle: moglie e figli

Sulla vita sentimentale di Daniel non conosciamo alcun tipo di dettaglio. Non è sposato e non dovrebbe avere figli, ma non sappiamo se sia fidanzato o meno.

Sai che…

– Sulle sue origini non conosciamo molti dettagli, ma sappiamo che, mentre il padre è romagnolo, la madre è lucana.

– Vive a Mombaroccio, piccolo comune in provincia di Pesaro e Urbino, in un casolare insieme ad alcuni amici.

– Ha vissuto una tragedia negli anni del Covid. A causa della malattia ha infatti dovuto dire addio a Zagor, uno dei membri dei Camillas, la band con cui suonava in quel periodo.

– Sui social network non sembra avere alcun account fino a questo momento.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Danielle, ecco una playlist presente su Spotify: