Quello che non sai su Fabrizio Moro, il cantautore di San Basilio

Dai trascorsi da facchino ai problemi con la droga: cinque curiosità su Fabrizio Moro.

Fabrizio Moro ha uno dei meriti più grandi per quanto riguarda la storia della musica italiana: armato di chitarra, l’artista ha riportato in auge nel Ventunesimo secolo la figura del cantautore, quell’immagine leggendaria che era quasi scomparsa (salvo rare eccezioni) con Lucio Battisti, Fabrizio De André e gli altri grandi che furono. Ha seguito le loro orme e nel corso della sua carriera ha saputo riadattare il genere alle esigenze degli anni Duemila, ritagliandosi un ruolo di spicco sul palcoscenico musicale nazionale. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Fabrizio Moro: biografia e carriera

Fabrizio Mobrici, questo il vero nome di Fabrizio Moro, è nato a Roma nel 1975 il 9 aprile sotto il segno dell’Ariete. Cresciuto nel quartiere di San Basilio, uno dei quartieri più difficili della Capitale, dove serve tanta fantasia e tanto coraggio per perseguire le proprie passioni, dopo gli studi all’Istituto per la cinematografia e la televisione Roberto Rossellini, si è trasferito con la famiglia a Sant’Angelo Romano. Da qui ha iniziato a esibirsi nei locali romani con quella chitarra che ha imparato a suonare da autodidatta, ma che nel giro di pochi anni lo porterà a calcare uno dei palchi più prestigiosi in assoluto: quello dell’Ariston.

Fabrizio Moro

Attivo dal 1996, Fabrizio ha partecipato per ben sette volte a Sanremo, comprese le partecipazioni nella categoria Giovani e quelle da autore. Ha vinto nel 2007 con Pensa e nel 2017 con Non mi avete fatto niente con Ermal Meta.

Si ricordano però anche canzoni apprezzatissime come Sono solo parole cantante da Noemi. Ha partecipato nel 2018 all’Eurovision Song Contest con Ermal, ben figurando. Nel 2022 è tornato in gara a Sanremo con il brano Sei tu, vincendo anche il premio per il miglior testo. Una partecipazione che ha seguito l’esordio alla regia con il film Ghiaccio.

Cosa fa oggi Fabrizio Moro?

Tornato in rotazione radiofonica tra 2023 e 2024 con brani come Tutta la voglia di vivere e Dove, nel 2024 è stato annunciato tra i protagonisti del Festival di Sanremo, ancora una volta, seppur solo come ospite nella serata dei duetti del rapper Il Tre per riproporre un medley dei suoi più grandi successi.

Fabrizio Moro: la discografia in studio

2000 – Fabrizio Moro

2005 – Ognuno ha quel che si merita

2007 – Pensa

2008 – Domani

2010 – Ancora Barabba

2013 – L’inizio

2015 – Via delle Girandole 10

2017 – Pace

2019 – Figli di nessuno

Fabrizio Moro: la fidanzata e la vita privata

Fabrizio è sempre stato riservato e ha sempre custodito gelosamente il suo passato. Della vita privata di Fabrizio Moro, dunque, si sa ben poco, salvo quello che l’artista ha raccontato di sé nelle sue canzoni o dichiarato nelle interviste rilasciate nel corso degli anni.

La fidanzata di Fabrizio Moro è stata per tanti anni Giada Domenicone, laureata in Architettura d’Interni presso l’Università La Sapienza di Roma. Giada ha sempre evitato le copertine delle riviste di gossip e anche sui social preferisce salvaguardare la sua privacy dalla curiosità dilagante che, ovviamente, circonda Fabrizio. I due hanno due figli (Libero e Anita) ma non hanno mai voluto sposarsi e si sono lasciati nel 2019.

Dopo un periodo di lontananza dalle cronache di gossip, nel 2023 Moro è stato accostato con insistenza alla modella Roberta Marcis. Non sappiamo però se stiano davvero insieme o meno.

Sai che…

– Come si chiama il fratello di Fabrizio Moro? Filippo.

– La musica, si sa, non paga e non fa sconti. Infatti, per mantenersi, un ancora sconosciuto Fabrizio Moro lavorava come facchino: veniva addirittura assunto al mattino e licenziato la sera stessa.

– Se oggi sono un vero e proprio tormentone, prima del successo le canzoni di Fabrizio Moro erano per un pubblico particolarmente ristretto. Figuratevi che prima dell’inizio del Festival di Sanremo neanche il padre aveva mai sentito Pensa, la canzone con cui l’artista ha vinto la rassegna nel 2007.

– In diverse occasioni il cantante ha parlato del suo passato… sopra le righe. Moro ha infatti dichiarato di aver avuto problemi di droga e con l’alcool. Per fortuna è riuscito a lasciarsi alle spalle i suoi problemi di dipendenza, anche grazie alla musica.

– L’amore per i testi. Fabrizio Moro attraverso la sua etichetta ha scritto canzoni per artisti del calibro di Emma e Gaetano Curreri, voce e tastiera degli Stadio. Per di più, proprio alcuni dei suoi brani più famosi, come Pensa e Libero, sono stati citati in tesine e tesi universitarie. Una conferma dell’intensità e la potenza di contenuti del cantautore romano.

– Su Instagram Fabrizio Moro ha un account ufficiale seguito da centinaia di migliaia di follower. Negli ultimi anni è approdato anche su TikTok, anche se non proprio una star dei social.

– Non solo musica, ma anche… cucina. Fabrizio è un cuoco amatoriale e grande appassionato di cucina. Non a caso fra i suoi sogni ci sarebbe anche quello di partecipare a Masterchef Italia.

– Dove vive Fabrizio Moro? Cresciuto a San Basilio, è rimasto sempre a Roma, passando da Guidonia Montecelio a Sant’Angelo Romano, fino ad arrivare a Formello.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Fabrizio Moro, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM