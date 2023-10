Robert Trujillo: la carriera, la vita privata e le curiosità sull’attuale bassista dei Metallica.

Robert Trujillo è il terzo bassista ufficiale dei Metallica. Un artista ricco di talento e molto versatile, dalla grande passione per il funk e per il jazz ma dedito anima e corpo al metal, con risultati molto importanti. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questo grande musicista.

Chi è Robert Trujillo: biografia e carriera

Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel Trujillo Veracruz, questo il nome completo di Robert, è nato a Venice, in California, il 23 ottobre 1964 sotto il segno dello Scorpione.

Robert Trujillo

Ha iniziato a suonare con alcuni gruppi locali prima di debuttare nel 1989 nei Suicidal Tendencies. Il suo animo funky segna un cambio di sound nelal band, come si può sentire in lavori come Art of Rebellion. Grazie a questa esperienza, viene scelto dal cantante Mike Muir per dar vita a una nuova band, gli Infectious Grooves. La svolta della sua vita è però l’ingresso nella band di Ozzy Osbourne tra il 2001 e il 2003. Contemporaneamente, suona anche con i Black Label Society di Zakk Wylde.

Proprio da bassista di Ozzy viene inserito in una sorta di scambio con Jason Newsted, che passa nel gruppo di Ozzy lasciando i Metallica a Robert. Se l’avventura di Jason con il Padrino dell’heavy metal dura poco, quella di Trujillo nei Four Horsemen è talmente fortunata da durare ancora oggi. Con il gruppo californiano, Robert ha inciso gli album Death Magnetic, Lulu e Hardwired… to Self Destruction.

Di seguito un live di Master of Puppets con Robert Trujillo alla band:

La vita privata di Robert Trujillo: moglie e figli

Robert è sposato con l’artista Chloe e ha due figli: Tye e Lullah. Nell’aprile del 2017 il primogenito di Trujillo ha suonato con i Korn durante il loro tour sudamericano. Talento precoce, Tye ha già suonato anche con i Suicidal Tendencies. Chissà se presto debutterà anche con i Metallica.

Sai che…

– Robert è alto 1 metro e 75.

– Che origini ha Robert? Messicane e nativo americane.

– Su Instagram Robert Trujillo ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Di seguito Atlas Rise, una delle canzoni dei Metallica tratte dall’ultimo album in studio:

