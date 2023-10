Asia Leva: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla giovane cantante e performer di X Factor 2023.

Rapper, cantante, performer. Asia Leva è una ragazza giovane, ma con le idee ben chiare nella propria testa. Sa dove vuole arrivare, sa come poterci arrivare e a X Factor 2023 è pronta a dimostrare a tutta l’Italia il suo immenso potenziale nel mondo della musica. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Asia Leva: biografia e carriera

Asia Leva è nata nel 2004 a Sezze, in provincia di Latina. Studentessa con una grande passione per il mondo della musica, ha iniziato a calcare il palcoscenico già a 3 anni, interpretando alcuni personaggi all’interno di vari musical, avvicinandosi a diversi generi musicali. A 6 anni inizia a studiare canto e comprende di voler dedicare la sua vita proprio alla musica.

Asia

Influenzata da vari generi musicali, ha trovato la sua giusta dimensione nel mondo della black music, dell’R&B con alcuni elementi di rock e rap anni Novanta. Con il sogno di diventare performer, ispirata ad artisti come Lady Gaga o Nicki Minaj, si è quindi presentata sulle scene con il nome d’arte di Groan, messo però in un cassetto durante la sua partecipazione a X Factor 2023.

Nel corso dell’avventura nel talent si presenta alle Audition con I Like It di Cardi B, Bad Bunny e J Balvin, strappando tre sì convinti ai giudici. Nei Bootcamp conquista Fedez con la sua versione di Bang Bang di Ariana Grande, Jessie J e Nicki Minaj. Arrivata agli Home Visit, si gioca il tutto per tutto con Changes di XXXTentacion. E la scelta paga. Fedez infatti intravede in lei un potenziale enorme e decide di portarla fino ai Live.

La vita privata di Asia Leva: chi è il fidanzato

Sulla vita sentimentale di Asia non conosciamo molti dettagli e non sappiamo se abbia un fidanzato o meno.

Sai che…

– Non solo canto. Nel corso della sua adolescenza ha studiato anche violino, chitarra e danza. Un’artista davvero a trecentosessanta gradi.

– Su Instagram Asia Leva ha un account da diverse migliaia di follower.

– Anche su TikTok Asia con il suo profilo è molto seguita per i suoi video.

