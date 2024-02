Tutto su Nicki Minaj, la Queen del rap

Nicki Minaj: la carriera, la vita privata, le canzoni e alcune curiosità sulla Queen del rap americano.

Nella storia del rap americano, c’è un prima e un dopo Nicki Minaj. L’esplosione della cultura hip hop negli Stati Uniti si deve certo ai grandi della storia del rap, ma tra le donne, nonostante alcuni nomi di primissimo livello, nessuna artista era mai riuscita a imporsi a livello mondiale con la forza dei colleghi uomini. Nessuna prima di Nicki.

La rapper di origine trinidadiana ha proprio per questo saputo influenzare migliaia di ragazze, diventando un faro in un mondo machista come quello hip hop. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Nicki Minaj: biografia e carriera

Onika Tanya Maraj è nata a Port of Spain, capitale del Trinidad e Tobago, l’8 dicembre 1982 sotto il segno del Sagittario. Vive durante l’infanzia con la nonna e i suoi due fratelli, ma a 5 anni segue i genitori, che di lavoro fanno i cantanti gospel, a New York.

La sua vita nei primi anni in America è tutto meno che felice. Il padre, alcolizzato e tossicodipendente, tenta di uccidere la madre dando fuoco all’appartamento dove la famiglia viveva. Fortunatamente non ci riesce, ma per Nicki questo episodio rimane fortemente traumatico. Come se non bastasse, da bambina l’artista non trova serenità nemmeno a scuola, dove è spesso vittima di bullismo. Tutte situazioni che la fanno soffrire, e che la spingono a pensare al suicidio in varie circostanze.

Durante gli anni del liceo impara a suonare il clarinetto e si avvicina al mondo della musica, studiando danza, canto e recitazione. Inizia così con un po’ di basi nel 2007 la sua carriera come corista per alcuni rapper locali. Contemporaneamente, si fa notare su MySpace e viene messa sotto contratto da un’etichetta per collaborare con Lil Wayne.

Dopo una serie di esperienze importanti, come un duetto con Mariah Carey, con Usher, con Ludacris e con altri grandi artisti, debutta nel 2011 con l’album Pink Friday, arrivato al primo posto in classifica in America dopo undici settimane. A trascinare l’album è il singolo Your Love:

Grazie a questo disco riceve i suoi primi riconoscimenti, in particolare due prestigiosissimi American Music Award, diventando la nuova superstar della musica rap. Conferma il suo grandissimo successo planetario con il secondo album, Pink Friday: Roman Reloaded, e poi ancora con il terzo album, The Pinkprint, in cui compare un brano dalle sonorità trap che diventa fin da subito uno dei più apprezzati del suo repertorio: Anaconda.

Pluripremiata in ogni grande manifestazione musicale internazionale e voluta da ogni artista per collaborazioni, da Beyoncé ad Ariana Grande, nel 2018 la regina del rap americano ha pubblicato il suo quarto album, Queen, anticipato da singoli come Rich Sex e Bed.

Cosa fa oggi Nicki Minaj?

Nel 2019 ha pubblicato un singolo da solista, Megatron, e ha collaborato con Ariana Grande e Normani in un brano per la colonna sonora del film Charlie’s Angels. Successivamente, dopo essersi goduta la famiglia per qualche tempo, nel 2023 è tornata ai vertici delle classifiche con Barbie Girl, brano con Ice Spice per la colonna sonora di Barbie, canzone che le permette di ricevere le sue prime candidature ai Grammy. Successivamente ha quindi annunciato l’arrivo di un nuovo album.

Nicki Minaj: la discografia in studio

2010 – Pink Friday

2012 – Pink Friday: Roman Reloaded

2014 – The Pinkprint

2018 – Queen

2023 – Pink Friday 2

La vita privata di Nicki Minaj: marito e figli

La prima relazione importante di Minaj è stata quella con il rapper Safaree Samuels, durata dal 2000 al 2010 con un’ulteriore parentesi dal 2013 al 2015. Nel 2015 ha frequentato Meek Mill, per poi iniziare una storia con Kenneth Petty.

I due si sono fidanzati però solo nel 2018, convolando a giuste nozze il 21 ottobre 2019, senza alcuna cerimonia. Nel luglio del 2020, la rapstar è uscita allo scoperto e, dopo mesi di indizi, ha pubblicato le sue prime foto con il pancione. Il primo figlio della rapper è nato il 2 ottobre dello stesso anno.

Sai che…

– Nicki Minaj è alta 1 metro e 57.

– Ha lavorato come doppiatrice per film come L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva.

– Saltuariamente si è cimentata anche come attrice.

– Nel 2013 è stata giudice di American Idol.

– Ha fatto scalpore una sua esibizione sul palco dei Grammy in cui puntava il dito contro la Chiesa cattolica per il suo atteggiamento di chiusura nei confronti dell’omosessualità.

– È stata testimonial per Roberto Cavalli.

– Nel 2021 è morto il padre Robert Maraj, ucciso da un pirata della strada.

– Tra le sue fonti d’ispirazione ci sono grandi rapper donne come Missy Elliot, Lauryn Hill e Lil’ Kim, ma anche artisti uomini come Eminem.

– Dove vive Nicki Minaj? Sappiamo che ha una casa nel Queens, a New York, ma non è certo che sia la sua residenza stabile. Per quanto riguarda i suoi guadagni, ha un patrimonio stimato sui 45 milioni di dollari.

– Proprio come quest’ultimo, anche Nicki ha utilizzato nel corso della sua carriera degli alter ego. Il più importante è stato Roman Zolanski, da molti paragonati al famoso Slim Shady di Eminem.

– Su Instagram Nicki Minaj ha un account ufficiale da milioni e milioni di follower. Anche su TikTok ha un account da milioni di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Nicki Minaj, ecco una playlist presente su Spotify:

