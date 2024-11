Chi è Rocco Tanica, il tastierista storico degli Elio e le Storie Tese

Rocco Tanica: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul tastierista degli Elio e le Storie Tese.

Autore, doppiatore, comico. Soprattutto, grande musicista. Rocco Tanica è uno dei perni storici degli Elio e le Storie Tese, uno dei segreti del successo della band guidata da Elio Belisari, autentica leggenda del rock demenziale italiano. Un artista tuttofare, che ha partecipato ad album storici e che ha collaborato anche con altri artisti importanti, come Fabrizio De André. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Rocco Tanica: la biografia

Sergio Conforti, questo il vero nome di Rocco Tanica, è nato a Milano il 13 febbraio 1964 sotto il segno dell’Aquario. Musicista di lungo corso, si è unito agli Elio e le Storie Tese nel 1982. Negli anni della gavetta per la band milanese, cura anche la parte ritmica, essendo il gruppo sprovvisto di un batterista ufficiale.

Rocco Tanica

Dotato di una buona tecnica e di una fervida fantasia, ha firmato con Elio gran parte delle canzoni presenti negli album più importanti della band, come Elio Samaga Hukapan Kariyana Turu, Italyan, Rum Casusu Çikti ed Esco dal mio corpo e ho molta paura. Di fatto, Tanica è stato il vero cuore pulsante della band, avendo posto le basi per praticamente tutte le canzoni del gruppo di Elio, e avendo ricoperto anche il ruolo di arrangiatore di gran parte dei pezzi e, in alcuni casi, anche la voce.

Oltre che con gli Elii, Rocco ha anche collaborato con molti altri artisti importanti, tra cui i Righeira, Massimo Ranieri (ha curato l’arrangiamento di Perdere l’amore), Roberto Vecchioni, Sergio Caputo, Ricchi e Poveri, Max Pezzali, The Kolors e anche Fabrizio De André. Con il grande Faber ha suonato in particolare nel disco Le nuvole, compresa la celebre Don Raffaè.

Cosa fa oggi Rocco Tanica

Si dedica soprattutto al mondo della televisione, in particolare come autore. Nel 2022 è stato uno dei giudici del talent The Band condotto da Carlo Conti. Oltre a lavorare in radio, nel 2024 è entrato anche nel cast della quarta edizione dello show LOL – Chi ride è fuori, chiudendo al quarto posto in classifica. Nello stesso anno lo abbiamo ritrovato in televisione in programmi come Splendida cornice.

La vita privata di Rocco Tanica: moglie e figli

Non sappiamo molto della sua vita privata, se non che ha avuto un’importante relazione con Paola Cortellesi all’inizio degli anni Duemila, quando entrambi lavoravano in un programma comico come Mai dire Gol. Non sappiamo se abbia dei figli, ma sappiamo che attualmente ha una relazione con Marzia Maggi, nota autrice.

Sai che…

– Suo fratello Marco è stato manager degli Elio e le Storie Tese.

– Il suo primo soprannome è stato Confo Tanica, ma nel corso della carriera si è fatto conoscere momentaneamente anche con altri nomi: da Renato Tinca a Nuovo Boosta, da Aleppe a Carlo Ponte.

– Rocco è stato anche co-conduttore dell’Xtra Factor.

– Professa la religione cristiano valdese.

– Nel 2024 ha fatto discutere per una dichiarazione contro Ilaria Salis in merito alle case occupate. Si trattava, a suo dire, di una battuta, ma ha scatenato un vero putiferio sui social, come ormai capita regolarmente.

– Rocco Tanica ha confessato di aver vissuto un periodo di profonda depressione.

– Come attore ha partecipato alla terza stagione della fiction La dottoressa Giò.

– Conforti è l’ideatore dei “Corti“, dei brevi pezzi audio ricavati attraverso copia-incolla tra successi della musica italiana, presentati durante il programma radiofonico Cordialmente.

– Su Instagram Rocco Tanica ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Ha un account non utilizzato su TikTok mentre è molto più attivo su Twitter.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Rocco Tanica, ecco una playlist presente su Spotify: