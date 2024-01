Tutte le curiosità su Paola Cortellesi, splendida voce prestata al cinema

Paola Cortellesi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’attrice, regista, sceneggiatrice e anche cantante.

C’è chi nasce senza talento, chi invece può vantarne quasi troppi. È il caso di Paola Cortellesi, attrice, regista, sceneggiatrice, comica e anche grande cantante, nata a Roma il 24 novembre 1973 sotto il segno del Sagittario. Nella sua carriera, Paola è riconosciuta dai più come una grande attrice, premiata nel 2011 con il prestigioso David di Donatello per l’interpretazione nel film Nessuno mi può giudicare, oltre che per regista e interprete del pluripremiato C’è ancora domani. Non molti sanno però che ha anche una voce fuori dal normale. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Paola Cortellesi: biografia e carriera

La carriera della talentuosa Paola inizia già da bambina, quando è protagonista, a soli 13 anni, della trasmissione Indietro tutta! in cui canta, in playback, la canzone Cacao Meravigliao. Amante della recitazione, inizia a studiare presso il Teatro Blu di Roma, vera fucina di attori.

Paola Cortellesi

Dopo alcune esperienze di minor conto in televisione, approda nel 2000 nel cast di Mai dire gol, storica trasmissione della Gialappa’s Band, diventando una delle comiche più apprezzate. La collaborazione con la Gialappa’s proseguirà per diversi anni. Il suo approccio con il mondo della musica avviene nei primi anni Duemila, quando è protagonista del video per la canzone La descrizione di un attimo dei Tiromancino.

Nel 2004 ha l’onore di condurre, insieme a Simona Ventura, Gene Gnocchi e Maurizio Crozza, il Festival di Sanremo. I suoi impegni si moltiplicano in questi anni, tra teatro, televisione e cinema. Tra i tanti film che la vedono protagonista, anche Tu la conosci Claudia? di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Nel 2007 per la prima volta Cortellesi mette alla prova con un ruolo drammatico per uno sceneggiato di Canale 5. La sua performance è molto apprezzata, tanto da permetterle di compiere altri passi in avanti nella sua carriera cinematografica, arrivando fino alla vittoria del David di Donatello come miglior attrice protagonista nel 2011 per Nessuno mi può giudicare di Massimiliano Bruno.

Tra cinema e tv: gli anni del grande successo

Nel frattempo conduce Zelig con Claudio Bisio, partecipa al video di Ancora qui di Renato Zero, canta in un disco di Baglioni e doppia un personaggio del film Disney Pixar Cars 2. Inarrestabile, viene scelta come protagonista anche per il film Sotto una buona stella di Carlo Verdone del 2014, e nello stesso anno conduce con Laura Pausini lo show televisivo Stasera Laura, mettendo in mostra le sue doti canore straordinarie. Con Laura sarà protagonista anche nel 2016 di un altro show: Laura & Paola. Sul finire dello stesso anno inizia la sua carriera di sceneggiatrice per il film Scusate se esisto del marito Riccardo Milani.

Nel 2015 ha l’onore di interpretare Maria Callas nell’ultimo spettacolo scritto a quattro mani da Dario Fo e dalla moglie Franca Rame. Un ennesimo ruolo che la lega al mondo della musica, da lei più volte sedotto e abbandonato.

Cosa fa oggi Paola Cortellesi?

Nel 2023 è salita agli onori della cronaca per aver lanciato nel mese di ottobre il suo primo film come regista, C’è ancora domani, presentato in apertura alla Festa del Cinema di Roma. La pellicola ha ricevuto fin da subito un successo straordinario, è stata acclamata dal pubblico e le è valso anche il plauso della critica specializzata.

La vita privata di Paola Cortellesi: marito e figli

L’attrice alta un metro e 72 è stata legata in passato al collega Valerio Mastrandrea. Dal 1° ottobre 2011 è però sposata con Riccardo Milani, regista e sceneggiatore con il quale ha collaborato in diversi film. I due hanno una figlia, Laura Milani, nata il 24 gennaio 2013.

Paola Cortellesi e il marito si sono conosciuti nel 2003 sul set de Il posto dell’anima, film con Silvio Orlando e Michele Placido.

Sai che…

– Non solo film. Come abbiamo già più volte avuto modo di affermare, Paola Cortellesi è una straordinaria cantante e interprete, dotata di una vocalità fuori dal comune, tanto da essere stata lodata in passato anche dalla grandissima Mina.

– Nel corso degli show con Laura Pausini, con cui è legata da un vero rapporto di amicizia, Paola ha diverse volte messo in mostra doti per molti addirittura superiori a quelle della pluripremiata cantante di Solarolo.

– Dove vive Paola Cortellesi? Su questa informazione non ci sono molti dettagli, visto che l’attrice è molto riservata sulla sua vita privata. Potrebbe però dividersi tra la sua Roma e Pescasseroli, piccolo paese montano in Abruzzo.

– Nel 2004 Paola ha effettivamente lanciato un singolo, Non mi chiedermi, scritto con Rocco Tanica di Elio e le Storie Tese e cantato con il rapper Frankie hi-nrg mc, ma l’album che avrebbe dovuto seguire il pezzo non è stato mai pubblicato.

– Le sue doti sono state comunque sfruttate nel corso di questi anni da numerosi artisti e amici che l’hanno voluta nei propri dischi: dal già citato Baglioni a Bungaro, da Samuele Bersani a Elio e le Storie Tese.

– Tra le sue imitazioni comiche ricordiamo tra l’altro molte grandi cantanti, che non possono essere certo alla portata di chiunque: Ornella Vanoni, Anna Oxa, Cher, Alexia, Carmen Consoli, Ivana Spagna, Giorgia, Mietta, Fiorella Mannoia, Alicia Keys e addirittura Beyoncé.

– Su Instagram Paola Cortellesi ha un account da centinaia di migliaia di follower.

