Chi è il maestro Luca Chiaravalli, due volte vincitore del Festival di Sanremo

Luca Chiaravalli è un gigante della musica italiana, in tutti i sensi. Direttore d’orchestra, arrangiatore, compositore e produttore discografico, ha vinto due volte il Festival di Sanremo come autore, ma è stato anche artefice di alcuni dei successi più importanti della musica pop nel nostro paese negli ultimi anni, non passando certo inosservato nemmeno per la sua altezza. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Luca Chiaravalli: biografia e carriera

Luca Paolo Chiaravalli è nato a Gallarate, in provincia di Varese il 2 maggio 1971 sotto il segno del Toro. Appassionato di musica fin da ragazzo, ha studiato come direttore d’orchestra e compositore e ben presto ha dato il via alla sua carriera, raggiungendo fin da subito risultati molto importanti, se non addirittura lusinghieri.

Tra questi vale la pena ricordare i due successi a Sanremo come autore e direttore d’orchestra, nel 2016 con gli Stadio e la loro Un giorno mi dirai e l’anno successivo con Francesco Gabbani e la sua celebre Occidentali’s Karma. Ha inoltre conquistato una vittoria a X Factor nel 2012 mettendo la firma sul brano Due respiri di Chiara Galiazzo, e nel 2015 si è aggiudicato il premio delle cover a Sanremo firmando l’arrangiamento per la versione di Nek di Se telefonando.

Storico collaboratore anche di Loredana Bertè, ha firmato, prodotto e arrangiato molti suoi successi recenti, tra cui il brano Cosa ti aspetti da me e Figlia di…. Spesso al fianco anche di Eros Ramazzotti, è uno degli autori anche dei maggiori successi di Francesco Renga. Ricordiamo tra i tanti Meravigliosa, Ci sarai e Un giorno bellissimo.

Oltre a queste collaborazioni di lungo corso, ricordiamo che ha lavorato per anni anche con Nek, Paola turci, in qualche caso anche con Laura Pausini, Giorgia, Giusy Ferreri, Le Vibrazioni, Piero Pelù, garantendo quasi sempre un successo straordinario ai vari artisti.

Cosa fa oggi Luca Chiaravalli?

Continua a essere uno dei più amati autori e arrangiatori della musica italiana, una leggenda vivente di Sanremo. Anche nel 2024 sarà in gara Pazza di Loredana Bertè e come produttore anche per Renga e Nek.

La vita privata di Luca Chiaravalli: moglie e figli

Sulla sua vita sentimentale non si hanno molte notizie e non sappiamo se sia sposato e abbia dei figli.

Sai che…

– Avrebbe dovuto partecipare anche all’Eurovision Song Contest 2020 come co-autore del brano Release Me dei belgi Hooverphonic, ma l’edizione è stata poi cancellata a causa del Covid.

– Per molti è famoso anche per essere stato il direttore d’orchestra del programma Dalla strada al palco.

– Qual è la malattia di Luca Chiaravalli? Anche se molti sono convinti che soffra almeno di anoressia, a causa del suo fisico longilineo, non sembra che il maestro soffra di particolari patologie.

– Quanto è alto il maestro Chiaravalli? Di certo non passa inosservato per la sua altezza, che si attesta all’incirca sui due metri e dieci.

– Su Instagram Luca Chiaravalli ha un account da diversi migliaia di follower.

