Chi è Chiara Galiazzo, la cantante ‘figlia’ di X Factor laureata alla Bocconi

Da Amici a X Factor, Chiara Galiazzo ha saputo conquistarsi la scena passo dopo passo: ecco tutto sulla sua carriera e la sua vita privata.

Nata il 12 agosto del 1986 a Padova sotto il segno del Leone, Chiara Galiazzo, conosciuta anche solo come Chiara, è una cantante italiana. La sua vita cambia radicalmente quando si trasferisce a Milano, dove dapprima prende la laurea in Economia. Nonostante il grande traguardo, rinuncerà a uno stage per inseguire il suo sogno: la musica. Un azzardo ben ripagato. Scopriamo di più sulla sua vita privata e sulla carriera di Chiara.

Chi è Chiara Galiazzo: biografia e carriera

Il suo è un pallino fisso in testa, e si chiama musica. Per sfondare, la cantante prova prima a partecipare ad Amici: Chiara si presenta alle audizioni nel 2008 e nel 2011, ma in entrambi i casi viene scartata. Così Chiara decide di provare con X Factor, sempre nel 2011. Anche in questo caso non riesce a trovare posto nei cantanti selezionati per la trasmissione.

Microfono

Ma lei non si arrende e ci riprova ancora una volta, nel 2012. E a questo giro non solo riesce a entrare, ma addirittura trova a sorpresa la vittoria del programma. Convince sin dalla prima puntata, quando si presenta sul palco con un opinabile cappotto a pois, ma con una simpatia e una voce che conquisterà l’intera giuria.

Quando sale sul palco Chiara è laureata da due mesi, e ancora non sa che il suo sogno è appena cominciato con quattro sì di tutti i giurati. Alla fine riesce a spuntarla con Due Respiri, inedito scritto per lei da Eros Ramazzotti e capace di portarla al primo posto, e l’11 dicembre 2012 pubblic il suo primo EP, che sarà seguito di lì a poco da due dischi Un giorno di sole (2014) e Nessun posto è casa mia (2017).

Cosa fa oggi Chiara Galiazzo

Che fine ha fatto Chiara Galiazzo? Oggi la cantante continua nella sua carriera tra alti e bassi, ma sempre con grandissimo entusiasmo. Grande protagonista nel 2023 anche di una tournée teatrale con Morgan e Simona Molinari, a gennaio 2024 ha annunciato l’arrivo di un nuovo brano, Istanti, con un duo rap napoletano, I Desideri.

A maggio ha quindi pubblicato un altro singolo, Domani, stavolta in collaborazione con Enri in qualità di cantautore e produttore.

La discografia in studio

2013 – Un posto nel mondo

2014 – Un giorno di sole

2017 – Nessun posto è casa mia

2020 – Bonsai

La vita privata di Chiara Galiazzo: fidanzato e figli

Per quanto riguarda l’amore, Chiara si è fidanzata nel 2017 e pare che la sua fiamma sia un suo vecchio compagno di classe conosciuto durante il periodo degli studi alla Bocconi. Nel 2018 ha confermato che la sua relazione è ancora stabile, sebbene lui non voglia in nessun modo apparire sui social.

Da allora non si hanno comunque altre notizie sulla sua vita sentimentale e non sappiamo se abbia un nuovo fidanzato o meno.

Sai che…

– Qual è la malattia di Chiara Galiazzo, si domandano alcuni utenti sul web. Già prima di intraprendere la carriera musicale, Chiara ha sempre sofferto di mal di testa e attacchi di panico, che pian piano ha sconfitto grazie all’aiuto di sua cugina, psicologa di professione.

– Chiara Galiazzo per qualcuno è figlia di Zucchero. Anche se molti ne sono convinti, non ha alcuna parentela con il bluesman emiliano, che ha comunque una figlia cantante, Irene Fornaciari.

– Chiara è dimagrita. Alcuni anni fa ha perso ben 12 chili dopo essere passata a una dieta vegetariana priva però anche di latticini.

– Per questioni di studio e lavoro si è trasferita a Milano.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Chiara è alta 1 metro e 77.

– Su Instagram Chiara Galiazzo ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Chiara Galiazzo, ecco una playlist presente su Spotify: